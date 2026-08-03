反差萌「馴鹿PD」金載原憑《柔美3》勇奪新人獎！今曝下一步:「8月底來台見面會」～

年僅25歲的潛力新星金載原，近期憑藉在電視劇《柔美的細胞小將3》中飾演「馴鹿PD」一角圈粉無數，更一舉奪下第4屆青龍系列大獎「戲劇類最佳男子新人獎」，表現備受肯定！值得一提的是，本屆頒獎典禮上的多部大贏家作品——包括影后申惠善主演的《莎拉的真偽人生》，以及榮獲大賞的《妳和其餘的一切》，其實都能看到金載原驚喜爆發的精彩演出。

模特兒出身的金載原，近年在多部話題劇集中嶄露頭角。雖然部分作品的戲份未必如《柔美的細胞小將3》般佔據男主角篇幅，但他總能以強烈存在感抓住觀眾目光。先前在潤娥與李俊昊主演的《歡迎來到王之國》中，他飾演高挑帥氣的深情空少，與副線演員的甜蜜互動隨即吸引大批劇迷關注，成功打響知名度。



在本次青龍系列大獎表現亮眼的作品中，金載原的展現同樣令人印象深刻。在《莎拉的真偽人生》中，他飾演迷戀上事業型女主角「金莎拉」（申惠善 飾）的年輕酒店男公關，甚至願意為對方的謊言鋌而走險，展現細膩情感；而在雙女主劇集《妳和其餘的一切》中，他則飾演朴智賢的哥哥「千商鶴」，不僅是金高銀劇中角色的攝影啟蒙老師，更是推動兩位女主角後續關係變化的關鍵人物之一，極具吸睛度。



至於讓他抱走新人獎的代表作《柔美的細胞小將3》，金載原飾演的「申馴鹿PD」工作時不苟言笑、刻意裝成熟，私下卻是個極度享受宅家時光的反差男。劇中他與金高銀飾演的柔美起初在工作上針鋒相對，卻在一次出差時因休閒打扮意外釋放「反差萌」魅力；隨後他勇敢向柔美告白的名場面，更讓電視機前的女性觀眾直呼心動，收穫廣大好評。



金載原不負眾望斬獲青龍最佳男新人獎後，事業勢頭正猛的他，也即將迎來演藝生涯的重要里程碑——宣布將於 8 月 30 日來台舉辦首次海外粉絲見面會！屆時台灣粉絲將有機會近距離感受「馴鹿PD」兼具溫柔與可愛的獨特魅力，相關售票訊息敬請持續關注。



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