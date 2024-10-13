當BABYMONSTER的Ahyeon喝了2NE1大前輩水後的真實反應！網：只差沒有當場下跪了XD

2NE1首爾演唱會也聚集了「YG家族」的歌手們，其中小師妹BABYMONSTER的Ahyeon一個可愛小舉動，成為粉絲之間的熱烈話題。

當天是經典女團 2NE1 久違合體的首爾演唱會，BABYMONSTER 則是第二天的演唱會嘉賓，用她們的一首首歌曲帶動著現場氣氛～。

就在唱完第一首歌稍作休息的期間，成員​Ahyeon到舞台邊喝水喘口氣，卻發現自己喝錯，可能誤喝到了2NE1前輩的水，當下非常驚慌失措，一臉懊悔的模樣，在粉絲眼裡卻是相當的可愛。



▼網友分享片段：



網友留言：「下輩子我要投胎當瓶水」、「雖然Ahyeon很擔心，但原諒我看完大笑了，抱歉」、「真的好可愛喔」、「沒事的，妳這個表情，前輩肯定無條件原諒」、「我猜Ahyeon心中瞬間想到姐姐們強勢的模樣，肯定是很害怕啊～」、「這直覺反應...只差沒有當場下跪了XD」

▼網友分享的直拍中，事件大概發生在4:02。



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