羅PD式綜藝魅力再現！從青春旅行到牧場生活，《花樣青春 Limited Edition》《種豆得豆 做Farm得Farm 動物農場》展現明星好友自然互動

近年來，從旅行、友情到日常生活，羅PD總能帶來不同主題，挖掘明星們最真實的一面。而近期《花樣青春 Limited Edition》和《種豆得豆 做Farm得Farm 動物農場》接連在 Viu 推出，再次帶來粉絲熟悉又期待的羅PD式綜藝魅力！

一邊是久違重啟的青春回憶，一邊是充滿未知挑戰的牧場生活，兩部作品都延續了羅PD最擅長的溫暖氛圍，以及節目中最令人期待的人與人之間互動。

羅PD代表性的背包旅行綜藝《花樣青春》時隔10年以《花樣青春 Limited Edition》回歸，這次找來鄭裕美、朴敘俊、崔宇植三人同框出演。節目延續經典「突然綁架」模式，甚至假借《十五夜頻道》直播之名，在直播過程中突襲帶走三人，讓他們在毫無準備的情況下展開韓國國內旅行，再次展現《花樣青春》特有的自然互動與溫暖魅力。



這次旅程也加入不少限制與突發挑戰，製作組規定三人每天只能使用10萬韓元旅費，且不能使用手機，但隔天早上能透過抽取「限定福利」獲得不同資源。旅途中，三人不僅在大邱遭遇暴雪、透過朴敘俊熟人的幫助解決住宿問題，也因未能買到前往濟州島的機票，意外品嚐到令人難忘的生牛肉美食。經歷一路上的意外插曲後，三人最後也搭船前往濟州島，完成這趟充滿驚喜與回憶的國內旅行。



而《種豆得豆 做Farm得Farm 動物農場》則將於19日首播，節目講述李光洙、金宇彬與都敬秀（D.O.）三位好友一同前往濟州島，展開充滿未知挑戰的牧場打工生活。繼種菜、開餐廳、海外研習等各種體驗後，三人這次再度接下全新任務，正式化身「畜牧打工仔」XD



原本幻想著綠色草原與可愛小牛的三人，卻立刻迎來現實衝擊！預告中不僅被突如其來的牛糞攻擊嚇慌，李光洙更忍不住崩潰吐槽：「反正牠們會一直大便，幹嘛還要清啊！」最後甚至懷疑人生：「我們真的來對了嗎？」加上三人手忙腳亂控制亂跑的牛群，爆笑場面讓人光看預告就期待滿滿。



除了知名演員兼 YouTuber 文尚勳加入嘉賓行列外，預告中突然出現一名神秘女子喊著「部長～過來一下！」的場面，也讓網友紛紛猜測她的來歷，期待節目播出後揭曉這位神秘實習生的身分。

目前《花樣青春 Limited Edition》全集已正式上線，大家可以一次追完三人的青春旅行；而《種豆得豆 做Farm得Farm 動物農場》也可以透過 Viu 收看，一起期待李光洙、金宇彬與都敬秀帶來的全新牧場生活。

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