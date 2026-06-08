「竟然不是小分隊而是全員同框？」HYBE三組女團驚喜合作！LE SSERAFIM × ILLIT × KATSEYE合作曲12日公開＋打歌確定！

HYBE 三組人氣女團 LE SSERAFIM、ILLIT 與 KATSEYE 驚喜合體，確定推出合作單曲〈ICONIC BY MISTAKE〉。消息於8日透過全球粉絲平台 Weverse 正式公開，瞬間引發關注與期待。 HYBE三組人氣女團合體！LE SSERAFIM x ILLIT x KATSEYE 合體推新歌，

三組 HYBE 女團平時就經常透過舞蹈挑戰與各種內容互動，彼此之間早已累積出不錯的化學反應，也因此「如果有機會同台就好了」的呼聲一直存在。這次罕見合體成真，立刻掀起粉絲熱議。LE SSERAFIM 的強烈舞台能量、ILLIT 的清新反轉魅力，加上 KATSEYE 大膽多變的風格，三團同框的火花也讓外界充滿想像。



同日公開的logo motion影片則率先預熱話題，以柔和羽毛與平靜氛圍開場，但畫面隨即劇烈晃動、羽毛四散，並出現洗腦旋律「I’m iconic by mistake」，留下強烈印象。



消息曝光後也立刻在網路上掀起討論，網友紛紛表示：「哦，好期待啊」、「很好奇結果嘿嘿」、「舞台應該很有意思」、「原來是真的啊！不是小分隊而是團體」、「比想象中來得快啊」、「如果是混合女團的話，也可以加入 NewJeans 啊～時爀」、「對公司的形象有幫助嗎..」、「3組全體成員都做嗎？很好奇舞台」、「BANG THE BEAT終於出來了」、「房時爀的自我實現開始了」等等。

此外，三組團體也將於11日登上 Mnet《M Countdown》，首次公開合作舞台〈ICONIC BY MISTAKE〉，正式揭開此次企劃序幕。所屬公司也表示，這次合作將為夏季全球粉絲帶來特別驚喜，除了高完成度舞台，也將陸續公開多樣內容。



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