ILLIT 亞洲巡演門票全數秒殺！香港場緊急加開　首輪巡演擴大至15場

人氣女團 ILLIT 首次單獨巡演《PRESS START♥︎》全場次以驚人速度售罄，再次展現強大的全球票房號召力。

根據經紀公司表示，ILLIT（Yunah、Minju、Moka、Wonhee、Iroha）亞洲巡演香港場《ILLIT LIVE 'PRESS START♥︎' in HONG KONG》門票於 11 日開放一般售票後，迅速全數售罄。



至此，ILLIT 本次巡演所有場次達成完售紀錄。為回應當地粉絲熱烈支持，原先預定於 8 月 22 日舉行的香港場演出，也緊急決定加開一天。

隨著追加場次，ILLIT 首次巡演規模擴大至全球 7 座城市、共 15 場演出。成員們預計於 8 月 22 日至 23 日，於 AsiaWorld-Expo Hall 10 與當地粉絲熱情見面。此前，ILLIT 在首爾與部分日本場次也曾追加開放視線受限席，顯示出不容小覷的票房氣勢。



今年 3 月於首爾華麗揭幕的《PRESS START♥︎》，接下來將正式展開日本巡演。演出將於 6 月 13、14 日從 愛知縣 起跑，接續前往 大阪府（6 月 20～21 日）、福岡縣（6 月 29～30 日）、兵庫縣（7 月 18～19 日）、以及 東京（7 月 23 日、25 日）演出。完成日本巡演後，ILLIT 將在 8 月香港場為他們的首次亞洲巡演畫上圓滿句點。

另一方面，除了巡演熱度持續升溫外，ILLIT 迷你四輯主打歌〈It’s Me〉也持續受到全球樂迷關注。該曲在美國 Billboard 全球歌曲榜（6 月 13 日榜單）與 YouTube「週熱門歌曲」全球榜（統計期間 5 月 29 日至 6 月 4 日）中，連續 5 週成功進榜。

▼2026年4月30日推出的熱門新曲〈It’s Me〉MV已累積5843萬觀看次數：



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