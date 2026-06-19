ILLIT Moka 回归活动一个月后再次暂停活动！因过度紧张与焦虑症状需休养，公司：将全力支持恢复健康

今日（19日），女团 ILLIT 的经纪公司 BELIFT LAB 透过官方粉丝社群宣布，Moka 将暂停活动，专心休养恢复健康。

BELIFT LAB 表示：「Moka 从迷你4辑回归准备期间开始，因过度紧张与焦虑症状，一直同步接受治疗并进行恢复。虽然出於希望与粉丝见面的强烈意愿，她仍参与了最后一周的音乐节目活动，但公司判断她目前需要更加稳定且充分的休息，因此与 Moka 本人及成员们进行慎重讨论后，决定让她暂时停止所有行程，专心投入健康恢复。」



因此，ILLIT 接下来将暂时以4人形式展开活动，由 Yunah、Minju、Wonhee、Iroha 继续进行团体行程。经纪公司也表示：「为了让 Moka 能够恢复健康，并再次以更好的状态站在粉丝面前，公司将全力提供恢复与稳定所需的支持。」同时也向粉丝请求给予 Moka 温暖的应援与理解。



此前，Moka 曾於今年4月迷你4辑《MAMIHLAPINATAPAI》回归前，因健康问题暂停活动。之后她於上个月29日登上《音乐银行》舞台重新回归，但为了获得更充分的休息与恢复，最终再次决定暂时离开团体行程。



希望 Moka 能够放下压力，好好休息、恢复健康，期待她以更好的状态再次与粉丝见面呀！

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