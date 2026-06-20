人氣綜藝《只要有空，》第五季確定下半年回歸！劉在錫×柳演錫再合體，觀眾敲碗「收視妖精」車太鉉再次登場 XD

《只要有空，》第五季回歸消息公開！除了期待劉在錫×柳演錫「劉柳 MC」組合再次帶來滿滿默契外，觀眾也忍不住敲碗：「收視妖精」車太鉉什麼時候再來上節目啦？XD

由劉在錫、柳演錫主持的 SBS 人氣綜藝《只要有空，》，是一檔充滿溫暖與驚喜的「日常療癒綜藝」。節目尋找民眾生活中的短暫空檔，兩位主持人親自走訪申請者所在的地方，與大家分享日常故事，並和嘉賓一起挑戰各種趣味小遊戲，完成任務後送上實用又豐富的禮物。自第一季播出以來，憑藉劉在錫與柳演錫自然又真摯的互動，讓許多觀眾感受到滿滿歡樂與溫暖。



近日，官方正式宣布《只要有空，》將推出第五季，預計於今年下半年播出。同時公開「劉在錫、柳演錫將走遍全國各地，邀請大家加入你日常中的珍貴空檔時光」的宣傳語，也讓粉絲更加期待兩人新一季的回歸旅程。



過去《只要有空，》憑藉「劉柳MC」劉在錫與柳演錫之間越來越有默契的化學反應，加上每集充滿未知驚喜的遊戲環節，以及與不同「有空主人」相遇時產生的溫暖故事，成為不少觀眾心中的療癒系綜藝。

製作人崔寶弼PD表示：「新季度的《只要有空，》將提升行動力，主動走近觀眾。節目將在更多元的場所，與更多不同的『有空主人』相遇，帶來意想不到的樂趣與全新的故事。」他也表示：「期待大家繼續關注劉在錫、柳演錫這對如今已深深融入觀眾生活的搭檔，與他們一起創造另一段特別的空檔時光。」



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