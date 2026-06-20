人气综艺《只要有空，》第五季确定下半年回归！刘在锡×柳演锡再合体，观众敲碗「收视妖精」车太铉再次登场 XD

《只要有空，》第五季回归消息公开！除了期待刘在锡×柳演锡「刘柳 MC」组合再次带来满满默契外，观众也忍不住敲碗：「收视妖精」车太铉什么时候再来上节目啦？XD

由刘在锡、柳演锡主持的 SBS 人气综艺《只要有空，》，是一档充满温暖与惊喜的「日常疗愈综艺」。节目寻找民众生活中的短暂空档，两位主持人亲自走访申请者所在的地方，与大家分享日常故事，并和嘉宾一起挑战各种趣味小游戏，完成任务后送上实用又丰富的礼物。自第一季播出以来，凭藉刘在锡与柳演锡自然又真挚的互动，让许多观众感受到满满欢乐与温暖。



近日，官方正式宣布《只要有空，》将推出第五季，预计於今年下半年播出。同时公开「刘在锡、柳演锡将走遍全国各地，邀请大家加入你日常中的珍贵空档时光」的宣传语，也让粉丝更加期待两人新一季的回归旅程。



过去《只要有空，》凭藉「刘柳MC」刘在锡与柳演锡之间越来越有默契的化学反应，加上每集充满未知惊喜的游戏环节，以及与不同「有空主人」相遇时产生的温暖故事，成为不少观众心中的疗愈系综艺。

制作人崔宝弼PD表示：「新季度的《只要有空，》将提升行动力，主动走近观众。节目将在更多元的场所，与更多不同的『有空主人』相遇，带来意想不到的乐趣与全新的故事。」他也表示：「期待大家继续关注刘在锡、柳演锡这对如今已深深融入观众生活的搭档，与他们一起创造另一段特别的空档时光。」



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