《菜鳥伙房兵》原作者單月版稅狂飆8800萬，公開致謝朴志訓！佛心公開「5大收入管道」粉碎行業迷思

由男星朴志訓挑大樑主演的TVING爆款漫改劇《菜鳥伙房兵》，近日不僅在海內外收視開紅盤，更直接帶旺原著作家JROBIN數錢數到手抽筋！JROBIN近日大方分享驚人的收益結算金額，直接用數字證明：原來作品被翻拍成電視劇，真的可以一夕暴富！

單月小說版稅抱走 8800 萬！謙虛感謝朴志訓

作家於 14 日在個人SNS上發文透露：「電視劇播出之後，聽到這個月小說版稅的結算金額時，我甚至懷疑自己的耳朵。 光是小說版稅就拿到了 8,800 萬韓元，據說目前尚未最終確定的網路漫畫結算金，金額還會更龐大！」

面對突如其來的財富，他非常謙虛地將功勞歸功於男主角朴志訓。 他透露，朴志訓先前主演的千萬票房電影《王命之徒》話題度高到破表，這股超狂熱度自然而然外溢帶動了《菜鳥伙房兵》的點閱。



不止如此，JROBIN笑稱自己運氣好到爆，因為最近剛好碰上南韓大動作掃蕩非法盜版網漫網站，導致大批讀者紛紛流入正版線上平台。 加上編劇大刀闊斧改編，激發讀者好奇心：「到底電視劇跟原著哪裡不一樣？」紛紛回頭翻閱原著。 因為這波作品逆行，直接讓他的單場講座演講費翻了 5 倍以上！

業界佛心科普！親揭「原著賺很少」迷思

至於為什麼要這麼高調地把「吸金數字」公諸於世？ JROBIN坦言，是因為外界一直有些誤解，以為作品就算成功翻拍，原作者能拿到的酬勞也很少。

對此，他詳細拆解了目前網路小說與網漫作家的五大收入管道：

1. 小說版稅：佔總銷售額的 70% 至 80%

2. 廣告收益：讀者看廣告免費解鎖一話，作家可分得 3 至 5 韓元

3. 網漫版稅：小說被改編成漫畫時，可分得網漫總銷售額的 5% 至 10%

4. 受邀演講費：每場從數十萬到數百萬韓元不等

5. 影視版權費：基本為 1,000 萬至 1 億韓元，外加票房分紅（之後與團隊均分）。

他直言，雖然單看「影視版權費」可能覺得跟電視劇票房比起來不算多，但電視劇播出的加持效應能帶動其他收益暴增，因此對作家來說，絕對是一個穩賺不賠的商業結構。



凝聚兵役血淚史！10 年高齡老作上演「神級逆襲」

《菜鳥伙房兵》講述「關懷士兵（天兵）」姜成宰入伍後意外開啟廚藝升級系統，作為夥房兵一路在硬核軍旅生活中逆襲開掛的故事。 JROBIN感性表示，這部作品凝聚了他的人生，內容來自他當年從江原道三陟市的前線哨所一路晉升到陸軍本部的真實故事，因而在劇集播出期間感到無比幸福。



事實上，JROBIN早在 2017 年就開始連載小說《菜鳥伙房兵》，隨著人氣水漲船高被改編成同名網路漫畫，已是誕生將近 10 年的「高齡老作」。 如今在電視劇火爆全網的帶動下，竟然同時奪下網路小說與網漫雙平台的「週榜冠軍」頭銜，足見其不容小覷的驚人長尾效應！

JROBIN在最後感動寫道：「製作團隊將我尚有很多不足的出道作打造成了完美的電視劇，我心裡滿是感激。我絕對不會忘記那份令人心動的深刻感動，謝謝你們讓我這麼幸福！」

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