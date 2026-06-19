南韓首檔「雙性戀戀綜」《StandBIMe》震撼開播！AI盲盒配對驚見「同性約會」，天菜男女大混戰：理想型撞衫了！

這絕對是今年最猛、最敢拍的戀愛真人秀！南韓首檔雙性戀戀愛真人秀、Wavve 全新原創綜藝《StandBIMe》今日（19日）上午公開第 1、2 集，正式揭開神祕面紗。 這檔節目直接抹去傳統的性別制約，主打「只要心動，性別不是問題」，讓 8 位嘉賓在毫無防線的修羅場中，僅專注於彼此之間產生的情愫，追求愛情的無限可能性！

創新 AI 牽線！異性、同性盲盒約會打破常規

在首播節目中，記錄了嘉賓們進駐戀愛小屋前的震撼初見面，而同步公開的正式海報更掀起熱議，8 位嘉賓齊聚一堂，超高顏值和神仙身材，根本可以直接原地開拍偶像劇！



最刺激的是，節目組首創黑科技，第一場 1對1 約會竟然是根據嘉賓們事前填寫的理想型與個人喜好問卷，直接由「AI 人工智慧」進行精準配對！ 在 AI 的破格牽線下，現場不只有傳統的男女約會，更誕生了同性約會組合，刺激程度直接拉滿！

尺度大開！嘉賓自爆：過去對男女朋友都隱瞞傾向

既然不設限，嘉賓們一登場就拋開包袱，直球對話尺度大開，辛辣程度連演播室的主持人都看到目瞪口呆！

其中一位嘉賓在鏡頭前勇敢坦言：「之前無論和男生還是女生交往，我一直都隱瞞著自己的真正傾向。 希望透過《StandBIMe》，展開一場更加坦承的戀愛。」

一組約會嘉賓更直面犀利話題：「在同性與異性戀愛中，你在哪種關係裡比較自在？」 兩人隨後大方翻出過去的坎坷情史，讓現場氣氛瞬間變得真摯。



「天啊我們撞菜了！」男女混戰驚覺「理想型撞衫」

不過，既然全場都是雙性戀，關係隨時都會大洗牌！另一對配對組合的畫風就完全走偏，兩人在具體討論各自的「男生理想型」與「女生理想型」時，突然驚覺彼此的心動天菜竟然完全重疊，忍不住開玩笑驚呼：「天啊，我們撞菜了耶！」 互相暴露出帶點防備卻又幽默的反應，引發全場一陣爆笑。

面對這場未知的愛情大混戰，一位女嘉賓更當場霸氣直言：「保持開放心態吧，我們不就是為了這個才來的嗎？」



韓網留言區全炸開！敲碗：千萬別有人是騙子

這檔抹去性別邊界的破格戀綜，不僅點燃了網民的吃瓜魂，韓網留言區也連夜炸鍋，網友紛紛興奮表示：「一直在等待這樣的戀綜，只要對方是和我合拍的成年人就好！」、 「沒錯，喜歡一個人和性別無關，純粹看靈魂！」、 「希望每個嘉賓都是真心的，千萬不要有人是騙人來的啊...... 」



這群追求無限可能性、抹去性別制約的男女們，究竟會經歷怎樣的情感火山爆發？ 最後又會牽起誰的手？ Wavve 原創戀綜《StandBIMe》今日全球首播後，未來將於每週五固定帶來獨家更新！



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