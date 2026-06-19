南韩首档「双性恋恋综」《StandBIMe》震撼开播！AI盲盒配对惊见「同性约会」，天菜男女大混战：理想型撞衫了！

这绝对是今年最猛、最敢拍的恋爱真人秀！南韩首档双性恋恋爱真人秀、Wavve 全新原创综艺《StandBIMe》今日（19日）上午公开第 1、2 集，正式揭开神秘面纱。 这档节目直接抹去传统的性别制约，主打「只要心动，性别不是问题」，让 8 位嘉宾在毫无防线的修罗场中，仅专注於彼此之间产生的情愫，追求爱情的无限可能性！

创新 AI 牵线！异性、同性盲盒约会打破常规

在首播节目中，记录了嘉宾们进驻恋爱小屋前的震撼初见面，而同步公开的正式海报更掀起热议，8 位嘉宾齐聚一堂，超高颜值和神仙身材，根本可以直接原地开拍偶像剧！



最刺激的是，节目组首创黑科技，第一场 1对1 约会竟然是根据嘉宾们事前填写的理想型与个人喜好问卷，直接由「AI 人工智慧」进行精准配对！ 在 AI 的破格牵线下，现场不只有传统的男女约会，更诞生了同性约会组合，刺激程度直接拉满！

尺度大开！嘉宾自爆：过去对男女朋友都隐瞒倾向

既然不设限，嘉宾们一登场就抛开包袱，直球对话尺度大开，辛辣程度连演播室的主持人都看到目瞪口呆！

其中一位嘉宾在镜头前勇敢坦言：「之前无论和男生还是女生交往，我一直都隐瞒著自己的真正倾向。 希望透过《StandBIMe》，展开一场更加坦承的恋爱。」

一组约会嘉宾更直面犀利话题：「在同性与异性恋爱中，你在哪种关系里比较自在？」 两人随后大方翻出过去的坎坷情史，让现场气氛瞬间变得真挚。



「天啊我们撞菜了！」男女混战惊觉「理想型撞衫」

不过，既然全场都是双性恋，关系随时都会大洗牌！另一对配对组合的画风就完全走偏，两人在具体讨论各自的「男生理想型」与「女生理想型」时，突然惊觉彼此的心动天菜竟然完全重叠，忍不住开玩笑惊呼：「天啊，我们撞菜了耶！」 互相暴露出带点防备却又幽默的反应，引发全场一阵爆笑。

面对这场未知的爱情大混战，一位女嘉宾更当场霸气直言：「保持开放心态吧，我们不就是为了这个才来的吗？」



韩网留言区全炸开！敲碗：千万别有人是骗子

这档抹去性别边界的破格恋综，不仅点燃了网民的吃瓜魂，韩网留言区也连夜炸锅，网友纷纷兴奋表示：「一直在等待这样的恋综，只要对方是和我合拍的成年人就好！」、 「没错，喜欢一个人和性别无关，纯粹看灵魂！」、 「希望每个嘉宾都是真心的，千万不要有人是骗人来的啊...... 」



这群追求无限可能性、抹去性别制约的男女们，究竟会经历怎样的情感火山爆发？ 最后又会牵起谁的手？ Wavve 原创恋综《StandBIMe》今日全球首播后，未来将於每周五固定带来独家更新！



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻