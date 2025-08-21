【韓網熱門】韓電視台打造「父母同伴合宿戀綜」，親子同上《相親夏令營》！網：很可怕但好像很有趣

SBS電視台昨日PO出公告，面向社會公開募集「想要結婚的單身未婚男女」和「想讓適婚年齡子女結婚的父母」，計劃打造全新的「父母同伴合宿戀綜」《相親夏令營》。

부모 동반 합숙소 <맞선캠프>에서

싱글 남녀와 부모님을 모집합니다



결혼하고 싶은 대한민국 싱글 남녀

그리고 자식을 결혼시키고 싶은 부모님들

지금 바로 신청하세요!



지원 자격

결혼 적령기의 미혼 남녀

결혼 적령기 자녀를 둔 부모님



신청 기간

2025년 8~10월



신청 방법

구글… pic.twitter.com/7gJjUNaIkC — SBSNOW (@SBSNOW) August 20, 2025

韓國網友評論：

1. 瘋了吧kkk

2. 哇，不戀愛不結婚會死嗎？

3. 太噁心了，不想看

4. 說實話感覺會非常有趣kkkk

5. 這不就是《我家的熊孩子》嗎？ kkk

6. 哇... 搞曖昧和見家長同時進行？

7. 非常可怕的同時，多巴胺也會爆棚kkk

8. 太刺激了，肯定會非常有趣，反正是別人的事kkk

9. 應該會看到一群很不普通的家庭...

10. 大概會是看狗血劇的感覺吧kkk和父母一起上戀綜的人，很可能都是媽寶男那一類

11. 真的很有韓國特色kkkk外國人看的話應該會感到很有趣

12. 一想到有些人是因為父母申請才出演的，就感到頭暈

13. 哇，戀愛還沒開始，就會出現那種「會貼心準備公公餐具的媳婦人選」，或是「會親切幫公婆按摩的媳婦人選」之類的情節了吧

14. 網路討論度一定超級高，製作組頭腦真不錯

15. 一定會做出很多讓人超級火大、鬱悶無語的釣魚內容kkk

16. 有預感這節目會讓出演者全家一起挨罵

17. 給全國的父母做一次鏡像治療kkk一定要跟爸媽一起看kkk（*「鏡像治療」指看到他人在節目中的情境，彷彿照鏡子般反思自己）

18. 還不如讓單身父母談戀愛，子女在旁參觀

19. 如果父母們互相看對眼最後出軌的話，在外國應該也會有市場

20. 照這個勢頭發展下去的話，早晚會拍出「單親父母戀綜」、「換乘離婚戀綜」

出處：https://theqoo.net/hot/3878485367

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞