【韓網熱門】韓電視台打造「父母同伴合宿戀綜」，親子同上《相親夏令營》！網：很可怕但好像很有趣

SBS電視台昨日PO出公告，面向社會公開募集「想要結婚的單身未婚男女」和「想讓適婚年齡子女結婚的父母」，計劃打造全新的「父母同伴合宿戀綜」《相親夏令營》。
부모 동반 합숙소 <맞선캠프>에서— SBSNOW (@SBSNOW) August 20, 2025
싱글 남녀와 부모님을 모집합니다
결혼하고 싶은 대한민국 싱글 남녀
그리고 자식을 결혼시키고 싶은 부모님들
지금 바로 신청하세요!
지원 자격
결혼 적령기의 미혼 남녀
결혼 적령기 자녀를 둔 부모님
신청 기간
2025년 8~10월
신청 방법
구글… pic.twitter.com/7gJjUNaIkC
韓國網友評論：
1. 瘋了吧kkk
2. 哇，不戀愛不結婚會死嗎？
3. 太噁心了，不想看
4. 說實話感覺會非常有趣kkkk
5. 這不就是《我家的熊孩子》嗎？ kkk
6. 哇... 搞曖昧和見家長同時進行？
7. 非常可怕的同時，多巴胺也會爆棚kkk
8. 太刺激了，肯定會非常有趣，反正是別人的事kkk
9. 應該會看到一群很不普通的家庭...
10. 大概會是看狗血劇的感覺吧kkk和父母一起上戀綜的人，很可能都是媽寶男那一類
11. 真的很有韓國特色kkkk外國人看的話應該會感到很有趣
12. 一想到有些人是因為父母申請才出演的，就感到頭暈
13. 哇，戀愛還沒開始，就會出現那種「會貼心準備公公餐具的媳婦人選」，或是「會親切幫公婆按摩的媳婦人選」之類的情節了吧
14. 網路討論度一定超級高，製作組頭腦真不錯
15. 一定會做出很多讓人超級火大、鬱悶無語的釣魚內容kkk
16. 有預感這節目會讓出演者全家一起挨罵
17. 給全國的父母做一次鏡像治療kkk一定要跟爸媽一起看kkk（*「鏡像治療」指看到他人在節目中的情境，彷彿照鏡子般反思自己）
18. 還不如讓單身父母談戀愛，子女在旁參觀
19. 如果父母們互相看對眼最後出軌的話，在外國應該也會有市場
20. 照這個勢頭發展下去的話，早晚會拍出「單親父母戀綜」、「換乘離婚戀綜」
出處：https://theqoo.net/hot/3878485367
