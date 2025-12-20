辛辣預感！史上首部「母子同住」戀綜《合宿相親》元旦開播，準婆婆 VS. 準岳母第一線「觀戰+談判」

韓國戀綜再進化！SBS推出史上首部「母子同住」新概念實境秀 《放生子女企劃：合宿相親》（以下簡稱《合宿相親》），將於 2026 年元旦震撼登場。 節目集結 10 位想結婚的單身男女，以及 10 位急著把孩子「嫁娶出去」的母親，展開6天5夜的窒息式同居。

「我結婚還是妳結婚？」母子矛盾大爆發

這是一部充滿「超現實感」的戀愛實境秀，母親們將坐在第一排「搖滾區」直擊子女的約會戀愛現場。 當親眼看到心頭肉被冷落或拒絕時，母親在鏡頭後偷偷拭淚，而孩子則對母親感到愧疚。 除了戀綜必備的曖昧與多巴胺，節目更挖出了親情與愛情拉扯間最真實的笑與淚。

在愛情面前，再乖巧的孩子也可能瞬間變臉。 節目記錄了各種寫實衝突：子女堅持要找「長在自己審美點」的人，媽媽則吐槽「長相不能當飯吃」。 當母子眼光出現嚴重分歧時，現場火花四濺，甚至爆出失控對話：「既然妳這麼喜歡，那媽妳去結好了！」、「媽，結婚的人是我耶！」

這群以結婚為目標的男女，討論話題早已超越年齡、職業與學歷，更深入探討「薪水誰管」、「何時生小孩」等細節問題，展現出前所未見的「極現實主義」價值觀磨合。



準岳母 VS 準婆婆：火藥味十足的條件大戰

節目的最大看點，莫過於母親們之間尖銳的心理戰。 為了替孩子爭取理想對象，準岳母與準婆婆們親自上陣，圍繞結婚條件接連拋出直球提問：「年薪多少？」「家裡沒欠債吧？」辛辣盤查讓在場年輕人聽得冷汗直流。 也有母親不滿意孩子的選擇，私下暗中運作想撮合自己相中的對象！

黃金主持陣容：理性與感性的激盪

《合宿相親》由徐章焄、李枖原、金曜漢擔綱主持。 徐章勳自稱「戀綜狂粉」兼正確婚姻生活專家，將以婚姻過客身分給予冷靜分析; 「最強童顏三寶媽」李枖原則化身性格直爽的「超強 T 人（理性派）」，提供一針見血的毒舌建議; 而擁有兩位妹妹的金曜漢，則代表「國民哥哥」視角，結合三方觀點帶領觀眾深入這場甜蜜又殺氣騰騰的相親世界。



《合宿相親》將於 2026 年 1 月 1 日晚於 SBS 首播。

