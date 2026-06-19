剛完結就爆雙重戀愛傳聞？《菜鳥伙房兵》朴志訓×全昭映、李相二×韓東希遭傳交往，導演發聲：不要造假

《菜鳥伙房兵》才剛迎來大結局，沒想到主演群卻突然捲入意外的戀愛傳聞！朴志訓、全昭映，以及李相二、韓東希因劇中的感情線與自然互動受到觀眾喜愛，近日竟傳出假戲真做的傳聞，一度讓不少劇迷感到意外。

18日，韓國網路社群與 SNS 上流傳一篇貼文，聲稱「詢問《菜鳥伙房兵》導演後得知，朴志訓×全昭映、李相二×韓東希似乎真的正在交往？」同時附上一張疑似與 趙南衡導演對話的 DM 截圖。由於內容看似暗示兩組演員之間存在感情發展，消息迅速在網路上擴散，也讓主演們的戀愛傳聞受到關注。尤其朴志訓與全昭映在劇中的浪漫感情線深受觀眾喜愛，兩人自然細膩的互動，也讓不少粉絲一度好奇戲外是否也有進一步發展。



不過，隨著討論越演越烈，也有不少網友質疑，導演怎麼可能在未經證實的情況下公開談論演員私生活。面對突如其來的傳聞，趙南衡導演當天親自在社群平台出面澄清，發文表示：「不要造假，我根本沒有傳過 DM！」直接否認網路流傳的對話內容。



隨著導演親自闢謠，該段 DM 截圖也被證實為偽造內容，這場因假冒對話引發的戀愛傳聞最終成為一場烏龍事件。事實上，《菜鳥伙房兵》憑藉新鮮的軍隊炊事班題材，以及主演群自然真摯的演技與默契互動，收穫不少觀眾喜愛，劇中角色之間累積的情感連結，也讓劇迷們在大結局後仍持續討論。

如今劇集才剛播畢就爆出這場意外插曲，不少劇迷也紛紛表示：「差點真的相信了」、「希望不要再拿演員開這種玩笑了」，同時也期待未來能繼續看到朴志訓、全昭映、李相二與韓東希帶來更多精彩作品。



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