「戀綜天花板」疑似分手！《換乘戀愛》賢圭開通個人YT，年末沒和海恩在一起

成海恩和鄭賢圭堪稱《換乘戀愛》有史以來最令人心動的情侶，且節目結束後也穩定交往和放閃，讓觀眾感覺十分溫馨。 然而最近卻有跡象透露，兩人的生活似乎已經不再同步。

賢圭一向只有IG帳號，昨日開通YouTube頻道並上傳了第一支影片。 賢圭獨自走在傍晚的海灘上，表示和家人一起來到越南芽莊市旅行：「現在是2024年，決定25年嘗試各種新事物，所以開設了YT頻道。」



賢圭感慨一個人拍影片和講話十分困難，錄了10遍才滿意，打算一開始由自己剪輯和上傳，並在個人IG上宣傳了開通頻道一事。



有網友留言為他加油打氣，也有人希望他分享和海恩的近況。 賢圭和海恩在2022年播出的《換乘戀愛2》中結識並走到一起，至今穩定交往了2年有餘，一直是備受看好的一對。 然而最近頻頻有傳聞稱，兩人似乎已經分手。



海恩的YouTube頻道最近很久沒出現賢圭，之前每年聖誕賢圭和海恩都是一起過，但去年聖誕前後海恩是和閨蜜一起去英國旅遊。 與此同時，有小紅書網友表示平安夜當天在東京的club偶遇賢圭，還有人稱賢圭是帶著新女友和朋友們一起在日本過聖誕。





之前兩人私下活動經常一起，例如一起看SEVENTEEN演唱會，但去年12月底賢圭去看圭賢演唱會時是和兩位年輕女士同行，身邊沒有海恩身影。 亦有網友表示同行女伴只是和賢圭一起拍攝新綜藝《魔鬼的計謀》的嘉賓。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞