《我的王室死對頭》大結局飆11.8%新高！林知衍、許南俊逆轉前世悲劇，跨越時空「超甜 HE」

由實力派女星林知衍（林智妍）攜手新生代男神許南俊主演的SBS浪漫愛情喜劇《我的王室死對頭》，昨-134登台135-日播出第 16 集大結局。 該劇從開播時只有 4% 的慘澹收視一路逆襲，最終回直接衝出 11.8% 的自身最高紀錄，最高瞬間更是一舉飆破 14.1%！ 兩人跨越數百年的虐戀終於迎來幸福結局~

在最終回中，編劇直接把虐心指數拉滿！女主角「申瑞霜」（林知衍 飾）為了改寫歷史、拯救車世界（許南俊 飾），再度義無反顧地將靈魂送回朝鮮時代。 面對大反派安宗（張勝祖 飾）陰險的奪命陷阱，她毫不猶豫地衝上前替李賢（許南俊 飾）擋下致命一箭，隨後雙雙墜落懸崖。

隨後，在現代甦醒過來的車世界，震驚得知瑞霜的肉體已陷入重度昏迷。原來，瑞霜在斬斷前世惡緣的過程中失去記憶，靈魂正被困在虛無空間中；而世界透過李賢留下的日記，驚覺自己一直以來的惡夢全是真實存在的前世歷史。他對著病榻上的瑞霜深情告白：「能不能別再讓我等待了？」字字句句令人動容。



這份真摯呼喚最終成功傳達給了瑞霜，她的靈魂決定衝破混沌，重新回到車世界的身邊。 在五六月反常地下起霜雪的那一天，瑞霜主動向車世界提議「白頭偕老」的終身契約，車世界也深情應允，兩人在跨越數百年的時空後，終於為這段顛沛流離的宿命畫上圓滿的休止符。

而在朝鮮時代的時空裡，「姜團心」（林知衍 飾）與「李賢」也展開了全新的生活。 大反派「崔文道」（張勝祖 飾）則為自己的種種惡行付出了慘痛代價。 此外，主要配角白光男（金玟錫 飾）、尹智孝（李世熙 飾）與毛泰姬（蔡書安 飾）也都在各自的位置上迎來了全新出發。



於5 月8 日隆重開播的《我的王室死對頭》，講述靈魂被朝鮮傳奇惡女「姜團心」附身的無名演員「申瑞霜」，與性格惡劣的財閥二代「車世界」之間，一段相愛相殺、跨越時空的奇幻羅曼史。

該劇開播之初僅以 4% 的低收視率平淡起跑，但憑藉著打破常規、反轉不斷的高能劇本，加上主演群的精湛演技，僅播到第 6 集便奇蹟般飆地破 10% 大關！該不僅劇在韓國熱播，更一舉奪下 Netflix 非英語圈 TV 節目榜全球冠軍、以及 Netflix 全球 TV 節目總榜亞軍的傲人成績，成為今年現象級的黑馬神劇。



韓國觀眾紛紛表達了對這部劇的不捨之情：「完美收官，祝賀祝賀」、「這是我近幾年來第一次每週死守直播追完的一部劇，真的超級好看」、「車世界、申瑞霜我愛你們」、「許南俊跟林知衍演技真的好到沒話說！」、「裡面的角色真的太討喜了，連帶著那些演員我也好喜歡」、「已經變成我的人生劇，捨不得出坑啊」。

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