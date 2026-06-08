NCT成員JAEHYUN退伍後首場首爾見面會動員1萬3千名NCTzen！7月台北場次即將登場

在6月6日與7日兩天連續在首爾蠶室室內體育館所舉辦的《JAEHYUN FAN-CON TOUR in SEOUL》圓滿落幕，門票全數售罄共有1萬3千名粉絲們與服完兵役的NCT成員JAEHYUN時隔1年8個月再度同樂，而他也將於7月來到台北與西珍妮們見面。

登上正式舞臺的JAEHYUN以自己參與作詞作曲的「Timeless」揭開演出的序幕。在入伍後透過YT公開的這首歌曲，歌曲中傳達著「在一起的記憶與瞬間將是永恆」的訊息。JAEHYUN也表示在入伍後沒多久透過YT影片公開了這首歌，當時他心中百感交集，退伍後再度以這首歌曲與大家見面，他感到相當幸福。



在分享退伍後近況的日常照片時，JAEHYUN公開了從NCT出道10週年紀念影片、親自栽培的金桔樹的果實、還有親自手寫歌詞的樣子等，分享了自己在退伍後的日常生活。在接下來的問答環節中，JAEHYUN也坦率地回答了許多西珍妮們的各種提問，使全場氣氛相當活躍。JAEHYUN的回答向所有粉絲們傳達了自己的真心。接下來更有許多位粉絲們量身訂做的驚喜環節，讓西珍妮們留下難忘的回憶。



JAEHYUN帶來個人專輯中的「Smoke」、「Unconditional」、「Roses」、「Flamin’Hot Lemon」等歌曲，以更加成熟且細膩的舞台表現征服全場。接着更搭配現場樂團演奏送上了「Can't Get You」、「Completely」、「Forever Only」等歌曲，展現出獨具魅力的音樂色彩與穩健的現場實力。不知不覺野迎來出道10周年的JAEHYUN也感性向所有粉絲與成員們致上感謝，他特別表示成員們是自己能堅持至今的原動力，大家為了他本次的粉絲演唱會也給予相當多的支持。



JAEHYUN最後也感性表示，期待自己服完兵役後會有不一樣的表現，他懷抱著「朝向自己想做的是努力」的心情退伍，從退伍儀式上大家就給予他相當熱烈的歡迎，這也讓JAEHYUN獲得許多能量，更希望大家在看到他的舞台表演，以及聽到他的音樂後，能夠不自主地露出微笑，這就會讓他感到很開心。他也預告自己將會努力向前奔跑，還請大家繼續多多支持他。隨著首爾場圓滿落幕，JAEHYUN也即將展開亞洲巡迴行程，台北場也將於7月初登場。



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