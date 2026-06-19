文彩元6月28日結婚！奉子成婚、年下皮膚科醫師全否認

韓國女星文彩元要當六月新娘啦！經紀公司Blitzway Entertainment 18日證實，文彩元將於6月28日步入禮堂，婚禮只邀請家人和至親好友，以非公開方式溫馨舉行。

其實文彩元早在4月就大方認了婚訊，當時她通過親筆信跟粉絲分享喜悅，坦言：「想到要建立並經營一個家庭，有點緊張，但比起緊張，更多的是激動和期待。」字裡行間藏不住待嫁女兒心的甜蜜。最近她更在社群上陸續釋出絕美婚紗照，仙氣爆表的模樣讓粉絲狂讚：「歐妮太美了！」話題熱度一路狂燒。



不過由於她之前完全沒傳過緋聞，突然宣布結婚讓外界各種猜測滿天飛。 有人質疑是否是奉子成婚，經紀公司立刻否認：「絕對不是！」又有傳言說準新郎是小她好幾歲的皮膚科醫師，文彩元也親口回應：「這不是事實。」撇得乾乾淨淨。



現年38歲的文彩元，2007年以SBS情境劇《奔跑吧！鯖魚》出道，之後憑《風之畫師》、《燦爛的遺產》、《公主的男人》、《善良的男人》、《Good Doctor》、《Goodbye Mr. Black》、《惡之花》等多部經典韓劇站穩演技派地位，電影《最終兵器弓》、《今天的戀愛》也讓人印象深刻。 從清新配角一路磨練成收視保證女主角，如今找到人生歸宿，粉絲也紛紛獻上祝福，期待她婚後繼續帶來好作品。



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