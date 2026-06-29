《惡之花》主角團到齊送嫁文彩元，李準基俏皮眨眼搶鏡

演員文彩元上週末低調完婚，雖然典禮採非公開方式進行，但現場溫馨畫面今（29）日終於被演員張熙軫透過社群媒體曝光！包括李準基、金智勳，還有導演金哲圭在內的《惡之花》團隊幾乎全員到齊，超有愛的團聚畫面讓劇迷直呼「回憶殺」。

張熙軫今天在IG限時動態寫下「惡之花？？」，一連曬出多張婚禮現場照。其中一張照片裡，新娘文彩元手拿純白捧花，露出幸福甜笑，身邊圍繞著李準基、金智勳與張熙軫，大家親密搭肩、笑超開。最搶戲的莫過於李準基，對著鏡頭使出招牌頑皮眨眼，還比了個大大讚，歡樂氣氛瞬間拉滿。另一張大合照更是驚喜滿滿，連執導《惡之花》的金哲圭導演及幕後工作人員都現身力挺，看得出這部作品結束後，劇組感情依舊超鐵。由於這場婚禮全程保密到家，這幾張照片可說是難得窺見內場的「獨家直擊」，格外引發粉絲討論。張熙軫還加碼分享場地周邊景色，寫道「天氣真好」，公開的照片中可看到傳統韓屋搭配寬闊松樹庭園，加上溫暖燈泡點綴的戶外儀式區，整個氛圍既典雅又浪漫。



文彩元是在前一天（28日）於首爾某處，與非演藝圈的男友舉行婚禮，僅邀請雙方家人與至親好友。她的經紀公司先前就對外說明，為體貼新郎與兩邊長輩，婚禮一切從簡且不公開。文彩元今年4月就親筆寫信向粉絲報喜，當時她坦言：「要成立一個新家庭，雖然有點緊張，但更多的是悸動。」婚訊曝光後，網路上曾瘋傳她「帶球嫁」以及「新郎是皮膚科醫師」等傳言，但經紀公司都已嚴正否認，請大家別再亂猜啦！



看到這組婚禮現場照，劇迷們紛紛留言「《惡之花》根本真愛劇組」、「李準基還是這麼鬧」、「歐膩要幸福喔」，溫暖祝福不斷洗版。

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