AI合成太猖狂！李智慧被換臉成內衣、紅薯廣告主角，氣喊：真的滿糟的

藝人李智慧最近在社群上親自揭穿一組假冒她代言的不實廣告，緊急呼籲粉絲千萬別上當。

日前，李智慧通過IG曬出多張截圖，直呼：「這絕對不是我拍的廣告！最近一直收到私訊來問我，大家要小心！」從公開的圖片中可以看到，李智慧的臉被拿來合成在地瓜、內衣等產品的宣傳畫面上，乍看之下還真像是她本人拍攝的代言照，但仔細一看，全都是AI換臉搞的鬼。 她嚴正警告：「絕對不要點進那個連結去買東西！」並補充說明，這些廣告疑似會連到中國的某個網站，雖然頁面寫的是韓文，但仔細看就會發現哪裡怪怪的，很不自然。 她越講越無奈，忍不住抱怨：「到底是從哪裡弄出來的，真的滿糟的。」語氣中滿是無奈和不滿。



其實最近演藝圈這類盜用照片和影像合成假廣告的案例層出不窮，李智慧也不是第一個受害者。 她這次選擇親自出面澄清，就是怕粉絲一時不察上當受騙。

貼文一出，網友紛紛留言回應：「乍看真的會以為是真廣告」、「最近這種詐騙廣告真的太多了」、「還好本人有出來講，不然真的差點要買了」、「幸好有看到這篇，我剛剛還在搜尋想下單」、「難怪點進去頁面翻譯感超重」。 還有不少人分享自己差點被詐騙的經驗，直呼好險。



李智慧2017年和稅務師文在完結婚，育有兩個女兒，目前仍活躍於電視節目和YouTube頻道，經營的個人頻道也擁有不少忠實觀眾。 這次肖像權遭盜用，她也再次提醒大家多看兩眼、不要輕易上當。

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