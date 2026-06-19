是失誤還是時尚？SANA「內褲外露」挨轟委屈發聲，MINA粉色內衣帶滑落網驚：懷疑自己的眼睛

韓國人氣女團TWICE近日為某品牌月台，成員們盛裝出席，沒想到SANA一身花卉圖案蕾絲平口洋裝，卻因為裙襬疑似塞進同花色的內褲裡，造成「內褲外露」的錯覺，瞬間在網路上炸開了鍋。

不少網友看到照片後都覺得SANA這套洋裝的下襬，就這樣硬生生卡在同樣花色的布料裡，視覺上就像直接穿著內褲見客，讓粉絲看了全嚇傻，直呼「太誇張」、「造型師出來謝罪」！ 不過也有眼尖網友發現，品牌官網的Lookbook模特兒也是這樣穿，疑似是設計師刻意營造的穿搭手法，質疑是造型師故意要這樣搭配。



眼見爭議越滾越大，SANA當天也透過粉絲平台Bubble趕快滅火，無奈表示：「試裝的時候明明有注意中間不要張開的，但進場的時候太忙亂，沒時間照鏡子，結果就這樣開著進去，回到休息室看到照片才知道變成這樣了。」她更吐露心情：「本來就已經因為沒辦法像試裝時那樣穿好很難過了，現在又因為這樣被講成這樣，更難過...... 還是我搞錯了？ 我也不知道了。」



SANA身上這套惹議的洋裝，其實是韓國品牌BONBOM的商品，要價58萬3000韓元，是以裙子形式販售。 而最近女星洪真慶也才剛為該品牌走上巴黎時裝週伸展台，沒想到這回卻因為SANA的「穿搭意外」掀起另一波話題。網友也紛紛留言表示：「她一定很難過吧」、「原本還以為是刻意穿無褲造型，結果SANA根本不知情？」、「當事人不知道的話，這算造型事故吧」、「不管怎樣還是很美啦」。

沒想到同場另一位成員MINA的造型也同樣掀起討論，被眼尖網友發現上衣似乎「內衣外露」，讓粉絲驚呼「這場活動是怎麼了！」MINA當天以黑色無袖背心搭配長裙現身，看似簡約優雅，但仔細一看，深V剪裁的上衣側邊竟露出一截粉色內搭，加上肩帶還刻意呈現自然滑落的設計，讓整體視覺就像內衣不小心走光一樣，立刻在網路上引起熱議。



不過有網友指出MINA並非穿搭失誤，而是近期時尚圈正夯的「內衣外穿層次風」（Underwear Layering Look），刻意將內衣元素融入日常穿搭，營造若隱若現的性感氛圍。看到照片後，粉絲也紛紛留言回應：「瞬間嚇到！」、「因為是MINA才能駕馭的時尚」、「清純臉蛋配上反轉風格太絕了」、「氣場就是不一樣」。



雖然同場兩位成員都因為「內衣話題」成為焦點，但粉絲也大讚兩人各自展現了截然不同的時尚魅力。

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