文彩元6月28日结婚！奉子成婚、年下皮肤科医师全否认

韩国女星文彩元要当六月新娘啦！经纪公司Blitzway Entertainment 18日证实，文彩元将於6月28日步入礼堂，婚礼只邀请家人和至亲好友，以非公开方式温馨举行。

其实文彩元早在4月就大方认了婚讯，当时她通过亲笔信跟粉丝分享喜悦，坦言：「想到要建立并经营一个家庭，有点紧张，但比起紧张，更多的是激动和期待。」字里行间藏不住待嫁女儿心的甜蜜。最近她更在社群上陆续释出绝美婚纱照，仙气爆表的模样让粉丝狂赞：「欧妮太美了！」话题热度一路狂烧。



不过由於她之前完全没传过绯闻，突然宣布结婚让外界各种猜测满天飞。 有人质疑是否是奉子成婚，经纪公司立刻否认：「绝对不是！」又有传言说准新郎是小她好几岁的皮肤科医师，文彩元也亲口回应：「这不是事实。」撇得干干净净。



现年38岁的文彩元，2007年以SBS情境剧《奔跑吧！鲭鱼》出道，之后凭《风之画师》、《灿烂的遗产》、《公主的男人》、《善良的男人》、《Good Doctor》、《Goodbye Mr. Black》、《恶之花》等多部经典韩剧站稳演技派地位，电影《最终兵器弓》、《今天的恋爱》也让人印象深刻。 从清新配角一路磨练成收视保证女主角，如今找到人生归宿，粉丝也纷纷献上祝福，期待她婚后继续带来好作品。



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