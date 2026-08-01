金宇彬眼神藏不住愛意！申敏兒一登台「全程看著愛妻」，李光洙興奮歡呼到被制止 XD

金宇彬、申敏兒又放閃了！ 申敏兒擔任《第5屆青龍系列大獎》大賞頒獎人時，金宇彬全程眼神離不開老婆，一旁的李光洙更是比本人還興奮，逗趣反應意外成為典禮亮點。

7月31日，《第5屆青龍系列大獎》在仁川 Paradise City 盛大舉行。當天由申敏兒擔任壓軸大賞頒獎人，而憑 Netflix《都會實現嗎》入圍最佳男主角的金宇彬也坐在台下，一起見證這個時刻。

申敏兒一踏上舞台，坐在金宇彬身旁的李光洙立刻忍不住連聲驚呼「哇！」，興奮程度完全藏不住。金宇彬則笑著輕拍好友肩膀、揮手示意他「冷靜一點」，可愛互動全被鏡頭拍下，主持人全炫茂還笑虧：「李光洙先生，請克制一下。」



申敏兒發表感言時坦言，能站上這個舞台讓她既緊張又榮幸，因為最近也正在準備新作品，所以這一刻格外有意義，同時親自預告，很快就會透過 Disney+《再婚皇后》和觀眾見面。

청룡 신민아.. 진짜 꿇었다 하는 와중에

김우빈 옆에서 이광수 진짜개고함!!!!!!!!을 지름ㅜㅠ 존뿜 pic.twitter.com/fqLzrQvrmT — otot (@myottlife) July 31, 2026

而真正讓粉絲心動的，就是台下金宇彬的反應。 從申敏兒登台到發表感言，他幾乎全程笑著望向老婆，眼神完全捨不得移開。主持人全炫茂見狀笑說：「有一位真的看得太專心了。」鏡頭轉向金宇彬，只見他害羞地低頭摸了摸鼻子，露出靦腆笑容，這份藏不住的愛意也被鏡頭完整記錄；一旁的李光洙更是笑到整個人往前傾，讓現場笑聲不斷。



金宇彬與申敏兒交往10年後，於去年12月正式結婚。婚後兩人依舊默默支持彼此，偶爾公開亮相時流露出的甜蜜互動，也總能讓粉絲感受到滿滿幸福感。



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