罗PD式综艺魅力再现！从青春旅行到牧场生活，《花样青春 Limited Edition》《种豆得豆 做Farm得Farm 动物农场》展现明星好友自然互动

近年来，从旅行、友情到日常生活，罗PD总能带来不同主题，挖掘明星们最真实的一面。而近期《花样青春 Limited Edition》和《种豆得豆 做Farm得Farm 动物农场》接连在 Viu 推出，再次带来粉丝熟悉又期待的罗PD式综艺魅力！

一边是久违重启的青春回忆，一边是充满未知挑战的牧场生活，两部作品都延续了罗PD最擅长的温暖氛围，以及节目中最令人期待的人与人之间互动。

罗PD代表性的背包旅行综艺《花样青春》时隔10年以《花样青春 Limited Edition》回归，这次找来郑裕美、朴叙俊、崔宇植三人同框出演。节目延续经典「突然绑架」模式，甚至假借《十五夜频道》直播之名，在直播过程中突袭带走三人，让他们在毫无准备的情况下展开韩国国内旅行，再次展现《花样青春》特有的自然互动与温暖魅力。



这次旅程也加入不少限制与突发挑战，制作组规定三人每天只能使用10万韩元旅费，且不能使用手机，但隔天早上能透过抽取「限定福利」获得不同资源。旅途中，三人不仅在大邱遭遇暴雪、透过朴叙俊熟人的帮助解决住宿问题，也因未能买到前往济州岛的机票，意外品尝到令人难忘的生牛肉美食。经历一路上的意外插曲后，三人最后也搭船前往济州岛，完成这趟充满惊喜与回忆的国内旅行。



而《种豆得豆 做Farm得Farm 动物农场》则将於19日首播，节目讲述李光洙、金宇彬与都敬秀（D.O.）三位好友一同前往济州岛，展开充满未知挑战的牧场打工生活。继种菜、开餐厅、海外研习等各种体验后，三人这次再度接下全新任务，正式化身「畜牧打工仔」XD



原本幻想著绿色草原与可爱小牛的三人，却立刻迎来现实冲击！预告中不仅被突如其来的牛粪攻击吓慌，李光洙更忍不住崩溃吐槽：「反正它们会一直大便，干嘛还要清啊！」最后甚至怀疑人生：「我们真的来对了吗？」加上三人手忙脚乱控制乱跑的牛群，爆笑场面让人光看预告就期待满满。



除了知名演员兼 YouTuber 文尚勋加入嘉宾行列外，预告中突然出现一名神秘女子喊著「部长～过来一下！」的场面，也让网友纷纷猜测她的来历，期待节目播出后揭晓这位神秘实习生的身分。

目前《花样青春 Limited Edition》全集已正式上线，大家可以一次追完三人的青春旅行；而《种豆得豆 做Farm得Farm 动物农场》也可以透过 Viu 收看，一起期待李光洙、金宇彬与都敬秀带来的全新牧场生活。

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