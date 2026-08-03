BABYMONSTER 雅譞舞台裝太危險！「雙峰」呼之欲出，甩頭撥髮全是護胸小動作！網：造型師出來謝罪

韓國女團 BABYMONSTER 上個月在首爾蠶室室內體育館，舉辦為期三天（6月26日至28日）的「2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [CH00M] IN SEOUL」世界巡迴演唱會。成員們全員換上以黑色為基調，點綴水晶與珍珠的華麗舞台裝，企圖展現既統一又各具特色的強烈視覺風格。

不過，其中成員雅譞（雅賢） 的穿搭卻意外引發關注與擔憂。她當天穿著一件露出肩膀與鎖骨的黑色摸胸上衣，胸前與腰部鑲滿銀色水晶、珍珠裝飾，脖子還疊戴了兩串珍珠項鍊，搭配黑色長手套與單側珍珠飾品，整體造型確實亮眼。

但問題就出在這件上衣「完全沒有肉眼可見的支撐或肩帶設計」。由於BABYMONSTER的舞蹈向來以強勁、大動作聞名，雅譞在表演過程中，多次需要高舉雙臂並劇烈運用到上半身力量。她頻頻被拍到低頭檢查上衣位置、甚至用頭髮刻意遮擋胸口的小動作，疑似擔心服裝滑落或位移，導致無法完全投入演出。



到了演唱會尾聲，雅譞仍不時有「喬衣服」的舉動，讓不少粉絲看完直呼：「太危險了！」、「看得我好緊張，根本沒辦法專心看表演」、「造型師出來謝罪」、「女團的服裝怎麼了，越來越暴露了」、「我都害怕她突然走光」等。



業界人士也指出，舞台服裝除了好看，更必須考量到歌手的肢體動作與舒適度，尤其像這種需要大量手臂與軀幹力量的舞蹈，更應該要有穩固的固定設計，否則只會讓藝人分心，反而影響舞台專業度。這套服裝雖然華麗吸睛，但對雅譞來說，顯然美觀大於實用，也讓這次的舞台造型留下小小遺憾。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞