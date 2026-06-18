《驅魔麵館》趙炳圭「不認輸」！校暴官司二審8月開庭，前東家抽手、40億求償被駁回後減碼續拚

因《驅魔麵館》系列走紅的男演員趙炳圭，為求清白而提告的損害賠償訴訟，確定將在今年8月進入二審程序，這起纏訟多年的校園暴力風波仍然沒完沒了。

根據韓媒《Star News》報導，首爾高等法院第13-3民事部預定於8月28日，針對趙炳圭向爆料他校園暴力的A某提起的損害賠償訴訟，進行二審第一次辯論。 這次上訴名單中已經不包含趙炳圭的前經紀公司HB娛樂，而求償金額也從原本的40多億（韓幣，下同）大幅縮減至9億多。

一審時，首爾中央地方法院民事37部在2025年9月做出判決，駁回了趙炳圭與HB娛樂對A某的40億損害賠償請求， 判決原告敗訴，且訴訟費用全由原告負擔。 當時趙炳圭方面主張，A某散佈虛假文章毀損其名譽，害他丟了廣告代言，電視劇、電影、綜藝節目也全被取消，損失高達40億，因此要求包括2億韓元精神撫慰金在內的賠償。



不過一審法官認為，單靠趙炳圭方面提出的證據，很難斷定A某的發文就是假的。 對於A某發文后又刪除的行為，法院解讀為「不是因為承認內容虛假，而是因為面臨被告和巨額求償訴訟的壓力」。 趙炳圭方面提交了20多名親友的陳述書，但法院完全不採信，理由是「這些人全都是趙炳圭在韓國的熟人，對於發生在紐西蘭的事件真相難以確認」，就算其中有人和趙炳圭一起在紐西蘭留過學，法官也認為「這些人顯然和趙炳圭交情匪淺」，因此不予採納。

《驅魔麵館2》趙炳圭霸凌爭議再起波瀾！爆料者「豪賭」100億要求檢證真相，反駁「洗脫污名」說辭

趙炳圭當年爆出校園暴力疑雲後，演藝事業一度停擺，沉寂了整整三年，才靠著tvN周末劇《驅魔麵館2：全面回擊》回歸小螢幕。 而A某則是在2021年出面指控，說兩人在紐西蘭念書時，趙炳圭對他進行長期施暴和勒索錢財，趙炳圭方面則始終堅稱清白，雙方各說各話。當時A某態度也很強硬，曾放話「只要一次公開驗證，就能解決經紀公司在媒體上想搞定的一切，包括真相釐清、委屈解除、名譽回復、損害賠償、節省時間和成本」，還嗆聲「正在冷靜準備中，絕對不會躲或逃，沒把握就不要來刺激我」。 後來A某甚至提出「敢不敢賭100億，在紐西蘭當地公開對質」，但趙炳圭方面只回應「交給檢警調查就會水落石出」。



之後趙炳圭以線上方式出席《驅魔麵館2》記者會時，被問到校園暴力爭議，他小心翼翼地說：「雖然有點謹慎，但我已經盡全力去證明『這不是事實』，到現在也還在努力。 因為牽扯到人在海外，所以花了不少時間，但在還沒做出明確結論之前，劇就要播了，身為演員，我深知肩上責任重大。」他接著表示：「今天不是我個人的場合，我很清楚這部戲是很多工作人員、導演和演員們用血汗和努力換來的，希望大家能多多支持《驅魔麵館2》。 正因為有這份責任感，我拍得比第一季更拚命。 至少今天這一天，拜託大家把焦點放在《驅魔麵館2》上。」



另一方面，趙炳圭以誹謗罪告發A某的案件，據了解也已經獲得不起訴處分。 這場從爆料、提告到一審敗訴、再上訴的漫長訴訟，接下來二審會怎麼發展，外界都在等著看。

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