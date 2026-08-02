甩肉17公斤大變樣！金敏荷瘦成紙片人登青龍獎，「對比一年前」網驚呆：以為不同人

忘掉《台風商社》裡那個帶點肉肉嬰兒肥的可愛社員吧！演員金敏荷於7月31日優雅亮相第5屆青龍系列大獎，不僅擔任頒獎嘉賓，更嗓獻唱復古爵士名曲，氣質優雅迷人。最令人驚艷的是，相較於去年一身黑包得嚴嚴實實的保守造型，今年的她整個人瘦了一大圈，煥然一新的外貌立即成為全場焦點。

金敏荷去年憑藉TVING劇集《我死的一週前》風光斬獲最佳女新人獎，這次重返青龍舞台，特別在開場獻唱經典爵士曲目《That's Life》。對此她感性表示：「這首歌講述的是無論遭遇多少次失敗，都要靠自己站起來重新開始的故事。希望就像歌詞寫的一樣，大家不論何時跌倒，都能夠重新站起來。」



肉肉臉消失！昔日「包緊緊」今年狂秀香肩水蛇腰

對比一年前的模樣，如今的金敏荷簡直讓粉絲直呼「差點認不出來」！回顧去年的青龍紅毯，她穿著一件從頭包到腳的黑色長禮服，將身形線條完全遮擋，只露出頭頸的白皙肌膚與圓滾滾的蘋果肌。



沒想到短短一年時間，金敏荷的外形變化如此之大！開場舞台上，她換上一襲露肩收腰的亮米色禮服，微露香肩與纖細腰身，輕盈優雅的姿態搭配動人歌聲，讓坐在台下的玄彬、金宣虎、邊佑錫、朴智賢等同僚及前後輩們讚歎不已。



隨後在頒發新人獎時，她又換上了超貼身的透視白色長裙，將消瘦輕薄的「紙片人」身材展露無遺，仙氣爆棚。



為新戲狠甩17KG！攜手李到晛挑戰絕症角色

事實上，金敏荷這次的「地獄級甩肉」並非單純為了美，而是敬業地為新作品做準備。她即將攜手男神李到晛合作主演韓版電影《我們一起搖太陽》，在片中挑戰飾演一名身患絕症的角色，因此用了2年時間每日一餐、堅持運動，成功減掉17kg體重。



對於身材變化引發的大量關注，金敏荷過去受訪時也展現超高 EQ 與自信態度：「我其實對自己的外貌非常滿意。這次減重純粹只是為了塑造下一個角色，是與我演員工作相關的一部份而已。」如此敬業又自信的發言，也讓外界更加期待她與李到晛即將擦出的精彩火花！



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