《驱魔面馆》赵炳圭「不认输」！校暴官司二审8月开庭，前东家抽手、40亿求偿被驳回后减码续拚

因《驱魔面馆》系列走红的男演员赵炳圭，为求清白而提告的损害赔偿诉讼，确定将在今年8月进入二审程序，这起缠讼多年的校园暴力风波仍然没完没了。

根据韩媒《Star News》报导，首尔高等法院第13-3民事部预定於8月28日，针对赵炳圭向爆料他校园暴力的A某提起的损害赔偿诉讼，进行二审第一次辩论。 这次上诉名单中已经不包含赵炳圭的前经纪公司HB娱乐，而求偿金额也从原本的40多亿（韩币，下同）大幅缩减至9亿多。

一审时，首尔中央地方法院民事37部在2025年9月做出判决，驳回了赵炳圭与HB娱乐对A某的40亿损害赔偿请求， 判决原告败诉，且诉讼费用全由原告负担。 当时赵炳圭方面主张，A某散布虚假文章毁损其名誉，害他丢了广告代言，电视剧、电影、综艺节目也全被取消，损失高达40亿，因此要求包括2亿韩元精神抚慰金在内的赔偿。



不过一审法官认为，单靠赵炳圭方面提出的证据，很难断定A某的发文就是假的。 对於A某发文后又删除的行为，法院解读为「不是因为承认内容虚假，而是因为面临被告和巨额求偿诉讼的压力」。 赵炳圭方面提交了20多名亲友的陈述书，但法院完全不采信，理由是「这些人全都是赵炳圭在韩国的熟人，对於发生在纽西兰的事件真相难以确认」，就算其中有人和赵炳圭一起在纽西兰留过学，法官也认为「这些人显然和赵炳圭交情匪浅」，因此不予采纳。

《驱魔面馆2》赵炳圭霸凌争议再起波澜！爆料者「豪赌」100亿要求检证真相，反驳「洗脱污名」说辞

赵炳圭当年爆出校园暴力疑云后，演艺事业一度停摆，沉寂了整整三年，才靠著tvN周末剧《驱魔面馆2：全面回击》回归小萤幕。 而A某则是在2021年出面指控，说两人在纽西兰念书时，赵炳圭对他进行长期施暴和勒索钱财，赵炳圭方面则始终坚称清白，双方各说各话。当时A某态度也很强硬，曾放话「只要一次公开验证，就能解决经纪公司在媒体上想搞定的一切，包括真相厘清、委屈解除、名誉回复、损害赔偿、节省时间和成本」，还呛声「正在冷静准备中，绝对不会躲或逃，没把握就不要来刺激我」。 后来A某甚至提出「敢不敢赌100亿，在纽西兰当地公开对质」，但赵炳圭方面只回应「交给检警调查就会水落石出」。



之后赵炳圭以线上方式出席《驱魔面馆2》记者会时，被问到校园暴力争议，他小心翼翼地说：「虽然有点谨慎，但我已经尽全力去证明『这不是事实』，到现在也还在努力。 因为牵扯到人在海外，所以花了不少时间，但在还没做出明确结论之前，剧就要播了，身为演员，我深知肩上责任重大。」他接著表示：「今天不是我个人的场合，我很清楚这部戏是很多工作人员、导演和演员们用血汗和努力换来的，希望大家能多多支持《驱魔面馆2》。 正因为有这份责任感，我拍得比第一季更拚命。 至少今天这一天，拜托大家把焦点放在《驱魔面馆2》上。」



另一方面，赵炳圭以诽谤罪告发A某的案件，据了解也已经获得不起诉处分。 这场从爆料、提告到一审败诉、再上诉的漫长诉讼，接下来二审会怎么发展，外界都在等著看。

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