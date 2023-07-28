《驅魔面館2》趙炳圭校暴爭議再起波瀾！爆料者「豪賭」100億要求檢證真相，反駁「洗脫汙名」說辭

兩年前爆料趙炳圭校園暴力、居住在紐西蘭的A某，近日再次通過SNS發聲，要求以100億為「賭註」查清究竟誰在說謊。

A某昨日PO長文，稱願意公開集資100億韓元，對於是否存在校園暴力進行公開檢證。 如果最終證實A某所言為假，那麼100億和清白名譽都將屬於趙炳圭。 A某提出的條件如下：

1. 以查明真相為最優先，雙方同意後不論以任何理由拒絕均視為說謊

2. 地點定在發生校暴的學校，由學校和當地警察進行檢證

3. 使用測謊儀和催眠術

4. 所屬社方面的100億由公司代表承擔

5. 民事、刑事法律責任另行討論

A某強調稱自己從未寫過道歉文、也從未請求寬大處理；並指出趙炳圭公司以橫跨兩國的訴訟和賠償向A某施壓，要求A某寫道歉文說爆料內容為假；公司曾提交偽造的道歉文，令A某從「參考人」身份變成「嫌疑人」。

A某還承諾了接近毒誓的敗北條件：除承擔法律責任外，還會在畢業後回韓國從軍；不遮掩面孔、在公共場所全職打掃洗手間10年。並反問趙炳圭公司和代理律師：如果最終證實是趙炳圭說謊，願意承諾何種社會責任？



本月21日有媒體報道稱，趙炳圭兩年來一直試圖聯絡爆料人、希望通過法律途徑洗脫汙名挽回名譽，且不在意高達20億韓元的訴訟費用，無奈對方拒絕警方聯絡，只好作罷。A某在這次的長文中表示，歡迎趙炳圭用那20億邀請媒體粉絲一起來紐西蘭、徹底弄清真相，也讓A某父母能睡個好覺。

此外，A某於2021年開通IG賬號發帖稱是趙炳圭在紐西蘭讀書時的同學，當時遭到趙炳圭校園暴力對待，包括「被拖去KTV、說不會唱歌就被揍，被搶走和母親一起做的拋石器，被搶錢」等等。

趙炳圭日前出席tvN新劇《驅魔面館2》時表示因為相關人士在國外，要證明並非屬實還需要一段時間，但仍在盡全力。 趙炳圭2018年出演《SKY Castle》時已有人指控他是校暴加害者，2021年是第二次，但大部份爆料人後來都推翻說法，只有A某始終堅持。



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