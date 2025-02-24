《沒出息的歷史》拍完3年終於要播！宋昰昀「因校暴爭議」預告全被剪、海報上連名字都沒有

《沒出息的歷史》改編自金風的網路漫畫，講述5年前作爲大學同學相識的四位朋友，通過愛情和離別成長的青春喜劇。

雖然在2022年就已經拍攝完畢，但隨著都兩位主角趙炳圭、宋昰昀接連爆出校園霸凌醜聞，播出也遇到了困難。

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無限期推遲公開時間的《沒出息的歷史》在拍攝結束3年後，終於確定在本月26日播出，近日也公開海報和預告。海報中只有趙炳圭、厲雲、鄭在光、鄭在光、鄭勇周四位演員，預告中有與初戀雪河（方敏雅 飾）墜入愛河的主角民基（趙炳圭 飾），還有基赫（鄭在光 飾）和客人（黃寶凜星 飾）的初次見面，任何地方都沒看到宋昰昀身影，她的畫面全部被剪輯。



去年4月，宋昰昀的高中後輩男性A某1日通過JTBC《事件班長》主張「在2004年8月讀高中2年級時，在某遊樂場被3年級的前輩S某莫名其妙打了1小時30分鐘耳光，至今都不知道是因爲什麼原因被打的。」

對此，她的經紀公司King Kong by STARSHIP娛樂方面表示：「本公司意識到本事件的嚴重性，最初接到舉報後，爲了確認事實關係，與舉報者通了電話。之後通過通訊軟體要求見面以確認事實，但是舉報者方面拒絕，對此進行通話，但是沒有得到答覆。」接著強調：「關於舉報者方面的主張，向演員確認了事實，相關內容都不是事實。但是宋昰昀的學暴嫌疑沒有明確查明，她也因此停止所有活動。



而另一位主演趙炳圭也未能擺脫校園暴力爭議，他在2021年被指爲校園暴力加害者而中斷了活動，但之後又以《驅魔麵館2：全面回擊》回歸。趙炳圭曾否認校園暴力嫌疑說：「為了證明不是事實，現在還在竭盡全力。」



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