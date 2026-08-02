瘦到驚人！秀智「紅色馬甲裙」勒出螞蟻腰，近照曝光網驚：這是真人嗎？

前miss A成員、國民初戀秀智，近日在個人社群平台上曬出一系列美照，全新造型讓粉絲全看呆！她以一襲火紅色緊身馬甲連身裙現身，搭配烏黑長直髮與紅色花朵頭飾，整個人散發出既神秘又性感的成熟韻味，與過去清純形象形成強烈對比。

秀智在貼文中寫下「tsubaki 謝謝」，並曬出多張手捧花束的照片。畫面中，她身穿凸顯曲線的馬甲式長裙，纖細到不科學的鎖骨線條與直角肩一覽無遺，腰身更是比以往又小了一號，讓網友驚呼：「已經很瘦了，現在根本是紙片人！」、「這腰是真的嗎？」、「紅衣造型太適合她了！」



照片中，秀智時而拿著扇子直視鏡頭，時而將花束抱在懷中，散發出一股神秘又空靈的氛圍。短短幾天就吸引數百萬粉絲按讚，討論度爆表。



除了美貌持續進化，秀智的演藝事業也沒停下腳步。去年她與金宇彬搭檔主演的Netflix奇幻愛情劇《許願吧，精靈》才剛播完，接下來還有電影《為失戀者準備的七點早餐聚會》 等待上映。不僅如此，她的下一部作品也已確定，將出演Disney+原創系列 《魅惑》 ，可說是戲約滿檔，從未讓粉絲失望。

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