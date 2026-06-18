NMIXX薛侖舞台痛哭畫面瘋傳！親曝「打針哭濕整張床」超揪心！卻挨轟賣慘：上台就別裝可憐

女團NMIXX成員薛侖（Sullyoon）日前在首場世界巡迴演唱會泰國曼谷站中，因為腰傷復發、痛到當場落淚，畫面在X和各大論壇瘋傳，讓粉絲看了超揪心。事後她本人也親自透過粉絲平台「Bubble」還原當時狀況，沒想到卻引來正反兩派論戰，有人心疼她的敬業，也有人毫不客氣開嗆：「不舒服就該休息，上台又哭到底在演哪齣？」

從網路上流傳的影片可以看到，薛侖在曼谷演唱會進行到一半時，整個人明顯不對勁，不僅頻頻用手扶著腰部，連動作都變得小心翼翼，完全沒有平時舞台上活力滿滿的模樣，最後甚至因為撐不住劇烈疼痛、直接在台上落下眼淚，讓台下粉絲看了超揪心，畫面曝光後瞬間引爆討論。



통증 호소하면 무대서는 설윤



잘보면 울면서 무대하고 있어요… ㅠㅠㅠ 진짜 아픈 상태에서 무대서게 한건가요? 너무 맘아픕니다.. pic.twitter.com/twgEoL47Um — 룡댕 (@hodlererer) June 15, 2026

#엔믹스 #설윤 허리 통증이 심한데도 불구하고 무대를 꼭 하고 싶다고 본인이 요청했다는데 울면서 무대를 할 정도면 팬이나 본인을 위해서라도 쉬는게 맞지 않았을까..? #NMIXX pic.twitter.com/fk5DreRKMD — (@Ordinals_NFT) June 15, 2026

面對粉絲的擔憂，薛侖隔天親自透過Bubble向粉絲說明情況。她透露其實在總彩排時就已經覺得腰部不太舒服，當下貼了痠痛貼布、吃了止痛藥就去睡，沒想到隔天醒來狀況不但沒好轉，反而「稍微更嚴重了」。後來她跟公司報備後，有去做了雷射治療和其他處置，但醫療團隊和經紀公司都建議她最好休息，她卻堅持要上台：「因為我真的想站上舞台，哪怕一下下也好，如果真的痛到受不了，我再坐著表演。」



她還加碼爆料治療過程的小插曲，說自己趴著打針的時候，因為太痛、眼淚直接把診療床單浸濕了一大片，一邊哭一邊跟護理師道歉，還跟人家要衛生紙「把床單擦乾淨」，結果護理師反過來安慰她：「沒關係啦，來這裡的每個人都哭。」這段話讓不少粉絲聽了又心疼又好笑，直呼她真的是「最誠實的偶像」。

不過在一片心疼聲浪中，也有不少網友持相反意見，狠酸：「身體都出狀況了，為什麼不直接休息？硬撐上台然後在粉絲面前哭，不是讓大家更擔心嗎？」、「老實說，粉絲花錢進場是想看完整的表演，不是看偶像在台上痛到哭」、「如果傷勢嚴重到會影響接下來的巡迴，為什麼公司不強制停工？」、「這種『忍痛上場』的新聞，到底是敬業還是另類賣慘？」甚至有人直言：「上台了就不要哭，哭完還要發文解释，真的沒必要。」但也有粉絲緩頰：「她明明可以先休息卻還是上場，就是不想讓粉絲失望啊，看了好難過」、「薛侖本來就是責任感很重的人，她不是故意要哭的啦」。



NMIXX這次的「EPISODE 1: ZERO FRONTIER」世界巡演，是她們出道以來的第一次大型巡迴，曼谷只是起點，接下來還有新加坡（20日）、台灣高雄（7月11、12日）、香港（7月25、26日）以及日本東京（8月8、9日）等亞洲5大城市、總共8場演出。薛侖的腰傷會不會影響後續行程，目前仍不明朗，但粉絲也喊話公司和本人，希望未來以身體為重，不要再硬撐了。

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