《驅魔麵館》《美女與純情男》演員李珠實曾罹患乳癌又因胃癌去世！林秀香不捨悼念

資深演員李珠實（又譯李周實）2日上午因胃癌去世，享壽81歲。

《Joynews24》2日報導李珠實上午10點20分左右於位在首爾議政府市某處的二女兒家離世，曾在天主教大學議政府聖母醫院接受CPR但仍撒手人寰，死因是胃癌。李珠實喪禮據報導設置於新村世福蘭斯，今（4）日已開放弔唁，明（5）日出殯。其經紀公司「1230culture」隨後對《TV Daily》等媒體證實李珠實去世消息。



李珠實生前其實還被診斷過罹患乳癌，去年2月才受邀MBN節目《獨家世界》公開私下生活，透露自己30年前50歲時確診乳癌第3期，由於已屆中晚期，曾被判定只能再活一年。李珠實不久幸運痊癒，卻沒想到近期癌症復發，胃癌找上了門。



李珠實1944年出生，1965年以配音員出道，1980年代開始演出電視劇，1990年代進入電影圈。李珠實一生演出韓劇、韓影作品相當豐富，30多年來每年都有作品誕生，知名的角色如《Oh 我的鬼神君》羅奉仙（朴寶英 飾）的奶奶、《屍速列車》（屍殺列車）徐碩宇（孔劉 飾）的媽媽、《驅魔麵館》兩季蘇炆（趙炳圭 飾）失智的外婆……等等。



李珠實最近的作品是去年的熱門連續劇《美女與純情男》，她飾演患有失智症的「純情食堂」老闆「李純情」奶奶，把女主角朴度蘿（林秀香 飾）當作自己親孫女「金智朎」收留，和林秀香的「非親生」祖孫情相當感動觀眾。



除了《美女與純情男》，她近期也在Netflix熱門韓劇《魷魚遊戲2》扮演警察黃俊昊（魏化儁 飾）的媽媽。

林秀香於IG不捨悼念，發出兩人搞怪的影片及合照，寫下「我會永遠記住我們奶奶的（愛心）」。2006年還是兒童演員的沈恩敬，曾和她合作過KBS獨幕劇《花兒》，沈恩敬則寫：「至今還記得安慰及引導我的溫暖。是老師的溫柔指引我走到現在，很想您。願您安息，還有非常感謝。祈求故人冥福。」



《驅魔麵館》飾演「小蘇炆」的兒童演員金虔右，由家人管理的帳號亦發文：「美麗的蘇炆奶奶，李珠實演員。祈求故人冥福。」發出的照片是劇中蘇炆小時候的全家福照片。



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