[後記]DIVE TO 厲旭！臺北演唱會妙改歌詞「珍珠奶茶」，「奶油年糕」是他的太陽～

剛於週五、週六在臺北「Legacy TERA」結束個人演唱會的 Super Junior 厲旭，除了帶來一連串精彩表演，更在臺上大方分享自己大大小小的近況，展現極具親和力的魅力。

繼首爾、曼谷與澳門後，厲旭於 31 日及 1 日來到臺北開唱，帶來「2026 RYEOWOOK‘S AGIT CONCERT : DIVE TO BLUE」。有別於 Super Junior 演唱會的震撼氣勢，這次選在溫馨的小場地，雖然大螢幕沒有轉播畫面，但厲旭特別安排巡場；而演出的最後，甚至親手將小禮物（飄帶）遞到粉絲手上，與現場的 E.L.F.（欸噗）們一一道別。

小編很幸運，兩天都成功入場！以前看演唱會可能拿著手機錄不停，但這次更多時候，是靜下心來沉浸在厲旭的歌聲中，覺得整個人都被淨化了～（笑）以下就來和大家分享這次演唱會中，幾個令人印象深刻的瞬間：

【珍珠奶茶與奶油年糕：極具溫馨的神來一筆】

演唱完《Chamomile》（洋甘菊茶）後，厲旭隨口問大家平時喝不喝這款茶？得到滿場否定的答案後，他靈光一閃笑說：「應該把歌名改為珍珠奶茶的。」隨後便唱了一段：「Baby 珍珠奶～茶～（中文）」。不過發現中文唱起來似乎不太順口，現場欸噗立刻熱情建議：「（改用）Bubble tea！」厲旭秒接球，馬上改唱：「Baby you're my Bubble tea～」隨即引發全場歡呼！

接著厲旭提到，每個人的心中都有一顆太陽，而那顆太陽就是「愛」。他真摯地問欸噗：「那你們的最愛是誰？」大家毫不猶豫大喊：「金厲旭！」沒想到厲旭俏皮表示，自己剛吃了奶油年糕，真的超好吃。對他來說，奶油年糕就是他當天的太陽（笑）！甚至還念念不忘地思考著要打包帶回韓國。據厲旭在 Instagram 限時動態分享的「setlog」影片，他這次吃的是「聖瑪莉」的奶油年糕喔！

【用心 COVER 中文曲，第二天再追加一首令粉絲超驚喜】

為了這次的臺北演唱會，厲旭其實從首爾場便開始準備中文 COVER 曲！第一天驚喜獻唱 Karencici 的《愛你但說不出口》，第二天更加碼帶來韋禮安的《如果可以》。飽滿情感與標準發音，讓全場欸噗聽得如癡如醉，能深刻感受到厲旭的無比用心！

【溫馨的信件環節：滿滿義氣與愛的互動】

在安可時，還有個由厲旭親自朗讀粉絲來信的特別環節。讀完信後，厲旭會走到該名粉絲身邊，親切問候並合照。不得不說，欸噗們真的非常有義氣！厲旭第一天讀的第一封信，主人公沒能到場，沒想到第二天竟然出現了！現場欸噗團結一致，幫忙大聲告訴厲旭，厲旭也馬上親切地補合照。另外，有合照的主人翁太緊張還戴著口罩，欸噗們還會不忘溫馨提醒：「口罩、口罩！（拿下來合照～）」畫面可愛又融洽。

厲旭也有提到，成員銀赫在看完首爾場的演出後，曾提醒他要多走動、別太緊張。而小編這兩天的感受，真的覺得厲旭傾盡全力在照顧臺下的每個角落，希望能拉近距離與大家互動。我想，這就是辦在小場地的幸福與魅力吧！

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