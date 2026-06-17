《黑白大廚》冠軍權聖晙主廚6 月 27 日來港出席 Pici 十週年慶祝市集

人氣手工意粉店 Pici 為慶祝開業十週年，破天荒邀請《黑白大廚》的第一季冠軍『拿坡里美味黑手黨』權聖晙（Kwon Sung-jun）主廚來港展開重量級聯乘企劃。

企劃包括期間限定菜單、聯乘晚宴、免費市集及「FWD 意粉小廚神大賽 x 拿坡里美味黑手黨」等，讓大家都能參與《黑白大廚》的盛宴。

Pici十週年慶祝市集 - 免費入場參加不同活動及換領毛絨肉丸匙扣，欣賞權聖晙即場獻技

Pici 十週年慶祝市集將於6 月 27 日(星期六) 中午12時至下午7時在 PMQ 中庭舉行，無須登記並免費入場，誠邀大家齊來參加不同活動及品嚐美食，親眼目睹《黑白大廚》冠軍權聖晙主廚的風采及即場獻技。此外，由即日起大家只需以推廣碼「PICIMARKET」網上免費登記成為FWD MAX 會員， 更可於市集當日到 FWD 攤位免費換領超可愛的限定毛絨肉丸匙扣！這款圓滾滾的肉丸頭頂淋上了濃郁滋味的義式茄醬，腮紅頓時變得粉嫩，搭配粉嫩的腮紅與招牌療癒微笑，更俏皮地伸出豆豆小手與小腳，隨時準備變身為大家的萌爆掛飾，活動限量發送，不容錯過。

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Pici聯乘「拿坡里美味黑手黨」期間限定菜式 ─ FWD MAX 會員獨家9折

權聖晙主廚於首爾開設的人氣意大利餐廳Via Toledo Pasta Bar ，每次開放預約都旋即額滿。為了讓大家都有機會品嚐《黑白大廚》的盛宴，Pici特別聯乘「拿坡里美味黑手黨」於2026年7月1日至31日期間推出不同限定菜式，當中更包括權聖晙主廚在《黑白大廚》終極對決中的傳奇之作栗子提拉米蘇。大家只需網上免費登記成為FWD MAX 會員更可享限定菜單獨家 9 折優惠，親身體驗聯乘滋味。

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Pici 十週年慶祝市集，詳情如下：

日期： 2026年6 月 27 日(星期六)

時間： 中午12時至下午7時

地點： PMQ 元創方中庭 (中環鴨巴甸街35號)

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