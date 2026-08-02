IU親口認證：這輩子看過最離譜的謠言，就是有人說我是中國人

韓國「國民妹妹」IU面對網路惡意攻擊終於出手了！她日前正式向美國加州北區聯邦法院提出申請，要求社群平台Meta交出Threads上某匿名帳號的個人資料，準備跨海揪出躲在螢幕後面的造謠者。

根據YouTuber李振浩近日的爆料，IU委託律師向美國法院請求，要求Meta提供該帳號持有人的姓名、地址、電話、電子郵件及登入IP等資訊。為什麼要這麼大費周章？因為這個代號「A某」的網友，從去年3月到10月短短8個月內竟然瘋狂發佈多達52則針對IU的惡意不實貼文，內容一個比一個離譜。其中讓IU團隊最無法忍受的，就是「中國人說」的謠言。A某不斷散佈「IU寫韓文的方式跟韓國人不一樣」、「IU是不是華僑？」、「演唱會上怎麼那麼多中國人」、「IU抄襲超過50首歌還理直氣壯」等惡意言論。據了解，IU本人過去受訪時曾說過，她看過最荒謬的網路留言就是說她是中國人。



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而這場造謠風暴的源頭，最早竟然可以追溯到2023年5月，有人在某停車場亂撒來路不明的傳單，上面寫著荒誕的「間諜說」，從那時候開始IU就莫名被貼上標籤。到了2024年12月，韓國爆發大規模彈劾總統集會，IU當時在汝矣島一帶的咖啡廳和餐廳做了善意先行結帳，沒想到這個暖心舉動竟然被惡意扭曲，讓「中國人說」的謠言在網路上瞬間炸開，一發不可收拾。



面對這波鋪天蓋地的攻擊，IU這回不再沉默，直接跨海提告，透過美國法律程序要求Meta交出A某的真實身分。之所以選擇在美國提告，是因為Threads的營運公司Meta在美國註冊，直接向當地法院申請強制執行，比在韓國打跨國訴訟更有效率。等她拿到A某個資後，就會回頭在韓國提起名譽毀損的民事與刑事告訴，絕不手軟。



此外，IU近期的身體也讓粉絲非常揪心。前不久她寫下長文道歉，透露長期困擾她的「耳咽管開放症」最近症狀持續惡化，不舒服的感覺不分晝夜反覆發作，唱歌時聲音和呼吸聲會在自己耳朵裡異常放大，讓她很難維持表演狀態。經過醫療團隊評估，現階段不適合進行高強度的演出行程，因此原定9月在高陽體育場舉辦的演唱會確定取消，第六張正規專輯也同步推遲發行。



IU自責地寫道：「因為我的耳朵問題，搞砸了大家原本可以很幸福的下半年。」但她強調，耳咽管開放症不會造成劇烈疼痛，但那種「自己的聲音在耳朵裡嗡嗡作響」的異樣感，長時間下來真的很折磨人。她向粉絲承諾會專心接受治療與休養，最遲在2027年初一定以健康狀態重返舞台。經紀公司也補充說明，其實新專輯已經完成錄音和封面拍攝，只是宣傳活動都綁著巡演行程才不得不延期，絕對不是作品消失，請UAENA（粉絲名）們再耐心等一下。

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