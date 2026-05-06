《黑白大廚》第一季冠軍 『拿坡里黑手黨』權聖晙主廚擔任評審 選出「意粉小廚神大賽」終極冠軍

Netflix熱播節目《黑白大廚》的第一季冠軍『拿坡里美味黑手黨』權聖晙（Kwon Sung-jun）即將由韓國飛抵香港出席連串活動 ！

人氣手工意粉店 Pici 為慶祝開業10週年，破天荒邀請權聖晙主廚來港展開重量級聯乘企劃 ，包括期間限定菜單、聯乘晚宴及免費市集等，讓人人皆有機會參與。今次活動更特別舉辦「富衛保險 X Pici意粉小廚神大賽」，現正網上公開招募4 至 12 歲的香港小朋友，跟Pici主廚一同體驗製作手工意粉的樂趣，進入公開決賽的小朋友更可與權聖晙主廚同台距離交流。此外，大家只需網上免費登記成為FWD MAX 會員，即可專享Pici聯乘「拿坡里美味黑手黨」期間限定菜式的獨家 9 折優惠，品味權聖晙主廚的創新才華名滋味。機會千載難逢，擅長烹飪的「小廚神」及各位Foodie萬勿錯過！

「富衛保險 X Pici意粉小廚神大賽」報名及比賽詳情

階段 活動名稱 內容重點

第一輪 網上海選 即日起至2026年5月 24日，家長免費登記成為 FWD MAX 會員，上載小朋友與食物合照及參賽原因，即可報名參加「意粉小廚神大賽」。

第二輪 「Pici 手工意粉體驗班」 入選小朋友可於2026年6月6日參加 Pici 手工意粉體驗班，體驗製作樂趣，並享用Pici 特式餐飲及獲頒參與證書。表現優秀者將晉級下一輪。

費用：$100（以 $100 Pici 餐飲現金券回贈）

第三輪 發揮創意・設計 Ravioli 入圍小朋友將根據指定食材清單，發揮創意設計專屬 Ravioli。Pici 專業評審團將選出最後五強。

決賽 意粉小廚神大賽 X 『拿坡里美味黑手黨』 五強小廚神將於 Pici 十週年慶祝市集當日（2026 年6 月27 日）登上公開舞台，即席製作 Ravioli，由《黑白大廚》冠軍權聖晙主廚試食及評選終極冠軍。

報名網站及活動詳情：請按此 (https://fwdmax.fwd.com.hk/Passion/PicixNMKids)

Pici聯乘「拿坡里美味黑手黨」期間限定菜式 ─ FWD MAX 會員獨家9折

權聖晙主廚於首爾開設的人氣意大利餐廳Via Toledo Pasta Bar ，每次開放預約都旋即額滿。各位Foodie 若錯過了「Pici X 拿坡里美味黑手黨」聯乘晚宴，也可於2026年7月1日至31日期間品嚐到Pici聯乘「拿坡里美味黑手黨」之期間限定菜式，當中更包括權聖晙主廚在《黑白大廚》終極對決中的傳奇之作栗子提拉米蘇。大家只需網上免費登記成為FWD MAX 會員即可享限定菜單獨家 9 折優惠，把握機會親身體驗聯乘滋味。

登記優惠網站及詳情：請按此 (https://fwdmax.fwd.com.hk/CouponDetail/PICI)

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