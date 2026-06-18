惠利不忍了！正面回擊「小腹爭議」公開辣照反問：為什麼一定要瘦才算專業？

惠利因單獨粉絲見面會服裝引發的「小腹爭議」，親自吐露心聲。

她在16日透過粉絲交流平台表示：「其實我很喜歡現在的自己，但看的人或許會覺得這樣不夠專業。」對於單一化的外貌標準，坦率地提出了疑問。

惠利表示：「我們每個人原本的樣子都很美。但我不明白為什麼一定要瘦才算專業，不過如果HYEROOMY（粉絲名）希望的話，我也會努力試試看。會運動，也會以健康的方式管理自己。」



這場爭議起因於13日在首爾梨花女子大學三星廳舉行的「2026惠利亞洲巡迴粉絲見面會-首爾站」舞台影片。當天，惠利在演唱Girl's Day過去活動歌曲以及近期其他偶像團體熱門歌曲時，穿著了一件貼身連身裙。







之後，當天演出的精華影片透過社群平台公開後，部分網友開始討論她的身材。由於服裝材質較薄，加上設計、現場燈光及拍攝角度等因素交互影響，使得下腹線條看起來比平時更加明顯。

看到相關畫面的網友們分成兩派，有人認為這只是服裝造成的視覺錯覺，也有人認為小腹確實較為突出，雙方因此展開激烈討論。

隨著這起原本單純的小插曲逐漸擴大成「小腹爭議」，惠利也親自出面表達立場。

爭議爆發後，惠利隨即在個人SNS上以「Night Version」為題，上傳了20張粉絲見面會幕後花絮照，選擇正面回應。





公開的照片中，包含露出腰線的黑色皮革馬甲造型、展現肩部線條的一字肩洋裝，以及點點圖案迷你洋裝等多套當天穿著的服裝。惠利以毫無贅肉的結實腹部與纖細身材，粉碎了外界不必要的揣測。

另一方面，順利完成首爾首場演出的惠利，接下來將依序前往澳門、胡志明市、香港、台北等地，繼續展開巡迴活動。

韓媒原報導：https://tvdaily.co.kr/read.php3?aid=17816523481790391010

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞