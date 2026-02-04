麵包控的天堂來了！黑白大廚烘焙版《天下麵包：Bake Your Dream》集結72位高手，開播掀起追看熱潮

有黑白大廚烘焙版之稱的生存實境節目《天下麵包：Bake Your Dream》一開播就氣勢驚人，拿下同時段節目的收視冠軍，成功證明國內首檔 K-烘焙生存節目 的實力與話題性，內容既新鮮又刺激！！連《黑白大廚》評審安成宰尊敬的「神級大師」也參賽了。（逢星期日晚上可到 Viu 收看）

2 月 1 日（週日）首播的《天下麵包》創下瞬間最高收視率 2.3%、全國收視率 2.0% 的亮眼成績，為節目揭開清新又強勢的序幕。不僅如此，節目播出後，美食預約平台「Catch Table」上，參賽者所屬的店家出現預約秒殺的情況，引發高度討論度，預告將成為撼動電視圈與流通業界的怪物級 IP。



冠軍獎金獎品豐厚，神級評審團登場！

《天下麵包》第 1 集由主持人李多熙，與 72 名參賽者及評審團在以「烘焙夢想的超大型麵包工廠」為概念打造的攝影棚中盛大登場。由民間高手、超級新秀、海外派、麵包名店巡禮等背景組成的 72 位實力派烘焙師，對壓倒性的比賽規模驚嘆不已，也對重量級評審的登場報以熱烈歡呼。他們的目標只有一個，那就是爭奪「韓國麵包王」的寶座。



＊評審團老師有：《黑白大廚》冠軍權聖晙、甜點女王 OH MY GIRL 成員 Mimi、法國傳奇甜品師金娜萊、韓國烘焙名匠李錫元、創品牌教母盧熙英。



最終冠軍將獲得總獎金 1 億韓元、全新品牌推出機會，以及高級電動車 SUV 的豐厚獎勵。第 1 輪比賽主題為「招牌麵包對決」，72 名參賽者須在 4 小時內完成「能代表自己烘焙人生」的作品，然而其中一半將遭到淘汰的殘酷規則，也讓現場氣氛緊繃。



這是一場全球性的烘焙對決

正如評審李錫元所言：「在烘焙裡，沒有『差不多』這個詞。」參賽者們為了追求完美都全力以赴。其中，被稱作是第一代明星主廚、同時也是《黑白大廚》評審安成宰尊敬的「高級餐廳麵包師」尹華映登場，格外引發關注，更是許多選手們崇拜的對象。此外，「烤麵包的主播」李惠成表示：「如果能進入前 10 名，與 TOP10 參賽者同場較勁，真的會是莫大的榮耀。」而以「超模麵包店老闆」身分參賽的朴杜善也透露，自己已有 9 年製作麵包經驗，開店超過 1 年，展現了有備而來的職人姿態。



45 年資歷、只專注米麵包的「米瘋人」鄭泰采；使用白蘿蔔的泰陵選手村料理長、被稱為「國家隊等級主廚」的尹鐘燦；以及拿著辣芥菜泡菜登場的「麗水Oh My God」金智浩，呈現多樣化的麵包世界。來自義大利的「三星麵包師」阿萊西奧・加利與「法國新秀」克雷門特・博甚，日本「弘大地頭蛇」小林達，印尼雅加達的卡拉・尤斯、中國麵包師的鄭子瑩...等，預告一場「全球性的烘焙對決」。年僅 14 歲的最年少參賽者、「天才甜品師」金圭璘，也讓同齡就開始學烘焙的金娜萊評審產生共鳴，後續表現備受期待。



一半選手將遭到淘汰，殘酷又緊繃。

最先接受評審的是「廣藏市場大蒜女神」金恩熙，她以 SNS 人氣名店「Garlic Boy」的招牌「松露牛油蒜蓉麵包」應戰，卻因牛油(奶油)質地分離而遭淘汰。SNS 爆紅的「愛心製造機」羅秀智，因室內溫度影響巧克力導致成品失誤，也止步首輪。



之後，備受矚目的「麵包名店巡禮」參賽者命運也是大不同。「望遠洞麵包老大」鄭正勳雖被指出「主題是麵包，麵包在哪裡？」仍靠絕佳味道成功通過。「磨坊麵包鬼才」鄭南美，憑藉使用國產農產的招牌麵包＆令人印象深刻的擺盤及餡料，獲得高度讚賞成功過關。





此外，還有被說長得像《黑白大廚2》冠軍崔康祿的「完售達人」林東錫以「鹽拖鞋包」獲得評審「今天吃過最好吃的麵包」極高評價，全票通過。甚至還有甜點被退回，罕見出現「評審拒評」的戲劇性場面。許多非常有實力的選手表現，為節目增添了滿滿的話題度與故事性。



首播後，網上好評滿滿！

觀眾們紛紛留言表示：「原來麵包世界這麼廣大！」、「參賽者的麵包店到底在哪？」、「看得口水直流！」、「以後週日就是《天下麵包》的日子啦！」、「果然是麵包控的天堂，我要推薦給我朋友一起追看」

此外《天下麵包：Bake Your Dream》第 2 集將於 2 月 8 日晚間 9 點 40 分 (KST) 播出，每逢星期日晚上在Viu上架最新集數。





