《單身即地獄》田徑好手金敏智為品牌來台！生性浪漫，如遇到理想型願為愛留在異鄉〜

曾出演戀愛實境綜藝《單身即地獄》的前韓國田徑選手金敏智，因外型酷似女團aespa的成員Karina而備受矚目，她今日也為了長期合作的運動品牌來台，並許願「明天吃滿1萬大卡」！

金敏智在韓國體壇因外型亮眼而人氣爆棚，近期更因出演韓國戀綜而圈粉，她表示相當開心有機會能夠來台，自己旅遊也曾經來過台北，台灣人的親切與人情味讓她相當難忘。本次為運動品牌來台，此品牌也已在韓國與金敏智選手合作長達5年時間，今日她更向大家介紹自己全身上下的行頭，是相當稱職的代言人。她也提到因為自己本身是運動選手，所以非常喜愛這樣輕鬆休閒又舒適的穿著打扮。





金敏智在《單身即地獄》中的表現，相當勇敢追求自己所愛，雖然成功與節目中的男成員宋承一配對，她今日還特別透露一個TMI，因兩人在地獄島的時候說好各帶走一顆石頭，沒想到後來男方並沒有照做，讓金敏智不免感到有些失落。被問到如果在台灣遇到了理想型，願意就留在這裡嗎？金敏智表示自己天生就是一個浪漫的人，如果遇到的理想型是台灣人，她一定會為愛留在這裡。





日前金敏智曾在自己的YT頻道上提到目前住處受到鄰居騷擾，讓她感到有些煩惱，她表示目前因為尚未搬離原住處，所以此問題還沒辦法獲得妥善的解決，仍然有些生活上的困擾。金敏智本次來台的行程雖然短暫，但她表示希望利用明天一整天的私人行程，展開大吃之旅。她突發奇想希望隨機跟著路人吃吃喝喝一整天，並且許願吃滿1萬大卡！之後她也會將過程用影片記錄下來，與大家在YT頻道分享，請大家期待。



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