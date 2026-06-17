《黑白大厨》冠军权圣晙主厨6 月 27 日来港出席 Pici 十周年庆祝市集

人气手工意粉店 Pici 为庆祝开业十周年，破天荒邀请《黑白大厨》的第一季冠军『拿坡里美味黑手党』权圣晙（Kwon Sung-jun）主厨来港展开重量级联乘企划。

企划包括期间限定菜单、联乘晚宴、免费市集及「FWD 意粉小厨神大赛 x 拿坡里美味黑手党」等，让大家都能参与《黑白大厨》的盛宴。

Pici十周年庆祝市集 - 免费入场参加不同活动及换领毛绒肉丸匙扣，欣赏权圣晙即场献技

Pici 十周年庆祝市集将於6 月 27 日(星期六) 中午12时至下午7时在 PMQ 中庭举行，无须登记并免费入场，诚邀大家齐来参加不同活动及品尝美食，亲眼目睹《黑白大厨》冠军权圣晙主厨的风采及即场献技。此外，由即日起大家只需以推广码「PICIMARKET」网上免费登记成为FWD MAX 会员， 更可於市集当日到 FWD 摊位免费换领超可爱的限定毛绒肉丸匙扣！这款圆滚滚的肉丸头顶淋上了浓郁滋味的义式茄酱，腮红顿时变得粉嫩，搭配粉嫩的腮红与招牌疗愈微笑，更俏皮地伸出豆豆小手与小脚，随时准备变身为大家的萌爆挂饰，活动限量发送，不容错过。

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Pici联乘「拿坡里美味黑手党」期间限定菜式 ― FWD MAX 会员独家9折

权圣晙主厨於首尔开设的人气意大利餐厅Via Toledo Pasta Bar ，每次开放预约都旋即额满。为了让大家都有机会品尝《黑白大厨》的盛宴，Pici特别联乘「拿坡里美味黑手党」於2026年7月1日至31日期间推出不同限定菜式，当中更包括权圣晙主厨在《黑白大厨》终极对决中的传奇之作栗子提拉米苏。大家只需网上免费登记成为FWD MAX 会员更可享限定菜单独家 9 折优惠，亲身体验联乘滋味。

登记优惠网站及详情：请按此 (https://fwdmax.fwd.com.hk/CouponDetail/PICI)

Pici 十周年庆祝市集，详情如下：

日期： 2026年6 月 27 日(星期六)

时间： 中午12时至下午7时

地点： PMQ 元创方中庭 (中环鸭巴甸街35号)

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