韓國「全能型女團」 NMIXX 首個世界巡迴演唱會<EPISODE 1: ZERO FRONTIER> 今年7月在⾹港舉⾏演出

JYP 旗下「全能型女團」 NMIXX 去年9月正式開啟她們出道以來首個世界巡迴演唱會
NMIXX 1ST WORLD TOUR
Trip.com ⽤戶可於 2026年4⽉22⽇（星期三）上午 11 時至晚上11時59分在Trip.com⼿機app參與演唱會⾨票搶先訂票活動。
Live Nation 會員可於 2026年4月23日（星期四）上午 11 時至晚上11時59分優先訂票 。如欲成為會員或查詢有關資訊，請瀏覽 www.livenation.hk 登記成為會員以參與優先訂票 。
門票將於 2026 年 4月24日（星期五）上午 11 時起經 Cityline 公開發售 。
關於 NMIXX
NMIXX 是一支顛覆傳統音樂和表演界限的新一代韓國流行女子組合。她們以非凡的唱功、強大的舞台表現力和無畏的創造力而聞名，開創了“MIXX POP”這一標誌性風格，將多種音樂類型融合於同一首歌曲中，每次都能帶來新鮮且意想不到的音樂體驗。當強勁的唱功與創新精神相遇，NMIXX 站在現代韓國流行音樂的最前線——大膽、多變、獨樹一格。
NMIXX 自出道以來展現了強大的國際影響力與音樂實力，多次刷新 K-pop 紀錄。她們憑藉《expérgo》、《Fe3O4: BREAK》及《Blue Valentine》三張作品，連續三次闖入 Billboard 200 專輯榜。早在 2022 年 3 月，NMIXX 便創下韓國流行女團史上最高的首週出道專輯銷量；隨後，第三張單曲《A Midsummer NMIXX's Dream》實體 CD 銷量更突破 100 萬張，穩坐「百萬銷量」俱樂部。除了亮眼的商業表現，她們也是首個受邀參加 Billboard 拉丁音樂週的 K-pop 組合，並登上著名的 NPR Tiny Desk 展現頂尖生唱實力。熱門單曲《DICE》至今已累積超過 1.26 億次 播放，印證了她們在全球市場的超高人氣。
NMIXX 1ST WORLD TOUR
日期：2026年7月25日 (星期六)
演出時間：晚上6時
地點：亞洲國際博覽館10號展館
票價：1,899 (VIP) / 1,299 / 999 / 799 (全坐位)
座位區域: 只適合3歲或以上⼈⼠。
VIP PACKAGE - HKD 1,899
較佳位置坐位門票一張
參與演前Soundcheck活動
簽名海報一張（100名）*
VIP獨家禮品一份
NMIXX VIP獨家小卡一套
VIP紀念卡牌及掛繩
專屬周邊商品售賣處排隊區**
*凡購買VIP門票持票人，需於完成購買後提交線上問卷活動方可有機會獲取簽名海報福利，
詳情將稍後公布。
**如設有周邊商品售賣處
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▪️ 滙豐Mastercard優先預售門票
2026年4月21日（星期二）上午11時至晚上11時59分（香港時間）
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2025年4⽉22⽇（星期三）上午11時至晚上11時59分（香港時間）
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2026年4月23日（星期四）上午11時至晚上11時59分（香港時間）
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2026年4月24日（星期五）上午11時起（香港時間）
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