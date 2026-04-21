韓國「全能型女團」 NMIXX 首個世界巡迴演唱會<EPISODE 1: ZERO FRONTIER> 今年7月在⾹港舉⾏演出

JYP 旗下「全能型女團」 NMIXX 去年9月正式開啟她們出道以來首個世界巡迴演唱會 並於今年7月來港演出！在剛過去的 10 月，NMIXX 憑藉首張正規專輯《Blue Valentine》席捲全球，主打歌不僅在韓國 Melon Top 100 及 HOT 100 橫掃冠軍，更被樂評盛讚為「兼具大眾化與獨特色彩的傑作」。帶著這股勢不可擋的氣勢，六位成員 LILY, HAEWON, SULLYOON, BAE, JIWOO和KYUJIN 將會為一眾香港NSWERs帶來難忘的回憶！

NMIXX 1ST WORLD TOUR IN HONG KONG 將於2026年7月25日（星期六）晚上6時假亞洲國際博覽館10號展館舉行。滙豐Mastercard持卡人可於 2026年4月21日（星期二）上午 11 時至晚上11時59分專享優先訂票。此優惠適用於香港滙豐Mastercard持卡人。詳情請上 priceless.com/HSBCHK 查詢。

Trip.com ⽤戶可於 2026年4⽉22⽇（星期三）上午 11 時至晚上11時59分在Trip.com⼿機app參與演唱會⾨票搶先訂票活動。

Live Nation 會員可於 2026年4月23日（星期四）上午 11 時至晚上11時59分優先訂票 。如欲成為會員或查詢有關資訊，請瀏覽 www.livenation.hk 登記成為會員以參與優先訂票 。

門票將於 2026 年 4月24日（星期五）上午 11 時起經 Cityline 公開發售 。

關於 NMIXX

NMIXX 是一支顛覆傳統音樂和表演界限的新一代韓國流行女子組合。她們以非凡的唱功、強大的舞台表現力和無畏的創造力而聞名，開創了“MIXX POP”這一標誌性風格，將多種音樂類型融合於同一首歌曲中，每次都能帶來新鮮且意想不到的音樂體驗。當強勁的唱功與創新精神相遇，NMIXX 站在現代韓國流行音樂的最前線——大膽、多變、獨樹一格。

NMIXX 自出道以來展現了強大的國際影響力與音樂實力，多次刷新 K-pop 紀錄。她們憑藉《expérgo》、《Fe3O4: BREAK》及《Blue Valentine》三張作品，連續三次闖入 Billboard 200 專輯榜。早在 2022 年 3 月，NMIXX 便創下韓國流行女團史上最高的首週出道專輯銷量；隨後，第三張單曲《A Midsummer NMIXX's Dream》實體 CD 銷量更突破 100 萬張，穩坐「百萬銷量」俱樂部。除了亮眼的商業表現，她們也是首個受邀參加 Billboard 拉丁音樂週的 K-pop 組合，並登上著名的 NPR Tiny Desk 展現頂尖生唱實力。熱門單曲《DICE》至今已累積超過 1.26 億次 播放，印證了她們在全球市場的超高人氣。

NMIXX 1ST WORLD TOUR IN HONG KONG

日期：2026年7月25日 (星期六)

演出時間：晚上6時

地點：亞洲國際博覽館10號展館

票價：1,899 (VIP) / 1,299 / 999 / 799 (全坐位)

座位區域: 只適合3歲或以上⼈⼠。

VIP PACKAGE - HKD 1,899

較佳位置坐位門票一張

參與演前Soundcheck活動

簽名海報一張（100名）*

VIP獨家禮品一份

NMIXX VIP獨家小卡一套

VIP紀念卡牌及掛繩

專屬周邊商品售賣處排隊區**

*凡購買VIP門票持票人，需於完成購買後提交線上問卷活動方可有機會獲取簽名海報福利，

詳情將稍後公布。

**如設有周邊商品售賣處

購票平台：Cityline/Trip.com

▪️ 滙豐Mastercard優先預售門票

2026年4月21日（星期二）上午11時至晚上11時59分（香港時間）

▪️Trip.com 搶先訂票

2025年4⽉22⽇（星期三）上午11時至晚上11時59分（香港時間）

▪️ Live Nation 會員優先訂票

2026年4月23日（星期四）上午11時至晚上11時59分（香港時間）

▪️ 公開發售

2026年4月24日（星期五）上午11時起（香港時間）

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