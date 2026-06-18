朴恩斌、梁世宗「手碰到就出事」！最新韓劇《驚悚的愛情》海報嚇到心癢癢，7月正式開播

講到今年夏天最讓人既期待又有點發毛的韓劇，絕對非這部莫屬啦！由百想視后朴恩斌搭檔梁世宗主演的tvN新週末劇《驚悚的戀愛》，即將在7月18日重磅首播，日前劇組搶先公開了「觸電感」十足的雙人主海報，光是一張圖就讓粉絲看得心跳加速、又怕又愛！

公開的海報中，只見夜幕低垂、燈光微弱的房間裡，朴恩斌飾演的「千如麗」和梁世宗飾演的「馬康旭」並肩坐在沙發上。 女主角雖然表情高冷、直視前方，但她輕輕放在身側的手，卻正好和梁世宗的手緊緊相貼，這種「表面冷淡、私下偷碰」的微妙氛圍，真的讓人看了忍不住姨母笑。 而梁世宗也溫柔地回應她的觸碰，兩人明明什麼話都沒說，卻曖昧指數爆表，讓網友狂喊：「拜託直接談下去！」



但仔細一看，海報暗藏玄機——兩人身後的窗簾縫隙之間，竟然隱約浮現一個模糊的人影！那若隱若現的輪廓，散發出一股說不上來的詭異氣息，彷彿有一雙看不見的手正悄悄打擾他們的獨處時光。 這個「背後靈」到底是誰？ 又會如何攪亂兩人的關係？ 還沒開播就已經讓劇迷好奇到不行。劇組透露，這張海報其實藏著滿滿的故事暗示——當兩人的手觸碰的那一瞬間，他們將開始共享一個別人看不見的獨特世界。 海報上的文案也直接破題：「我們的手碰到的瞬間，驚悚的戀愛開始了。」一句話就讓人心動的同時又背脊發涼，完全是「既甜又毛」的雙重暴擊。

《驚悚的戀愛》改編自2011年上映的同名電影，劇情描述一位看得到鬼魂的財閥繼承女，和一位超級怕鬼的熱血檢察官，兩個極端相反的命運體，因為一場意外展開一段「靈異碰撞」的爆笑浪漫故事。 除了朴恩斌和梁世宗這對夢幻組合，還有邕聖祐、曹慧朱、芮秀貞等實力派演員加盟，幕後則由《某一天滅亡來到我家門前》的編劇崔貞美執筆、《請輸入檢索詞WWW》的導演李民秀操刀，製作陣容堪稱黃金等級。



製作組也掛保證說：「一個看得到鬼的富家女，和一個怕鬼怕到不行的檢察官，這種天差地別的設定本身就充滿新鮮感！尤其從兩人牽手的那一刻起，他們將開始共用只有彼此才懂的共同點，請大家一定要死守兩人的化學反應！」

這部結合懸疑、靈異與心動的特別之作，絕對是今年夏天最不能錯過的清涼消暑韓劇，7月18日記得鎖定tvN首播啦！海外由Netflix同步播出！



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