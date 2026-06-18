NMIXX薛仑舞台痛哭画面疯传！亲曝「打针哭湿整张床」超揪心！却挨轰卖惨：上台就别装可怜

女团NMIXX成员薛仑（Sullyoon）日前在首场世界巡回演唱会泰国曼谷站中，因为腰伤复发、痛到当场落泪，画面在X和各大论坛疯传，让粉丝看了超揪心。事后她本人也亲自透过粉丝平台「Bubble」还原当时状况，没想到却引来正反两派论战，有人心疼她的敬业，也有人毫不客气开呛：「不舒服就该休息，上台又哭到底在演哪出？」

从网路上流传的影片可以看到，薛仑在曼谷演唱会进行到一半时，整个人明显不对劲，不仅频频用手扶著腰部，连动作都变得小心翼翼，完全没有平时舞台上活力满满的模样，最后甚至因为撑不住剧烈疼痛、直接在台上落下眼泪，让台下粉丝看了超揪心，画面曝光后瞬间引爆讨论。



통증 호소하면 무대서는 설윤



잘보면 울면서 무대하고 있어요… ㅠㅠㅠ 진짜 아픈 상태에서 무대서게 한건가요? 너무 맘아픕니다.. pic.twitter.com/twgEoL47Um — 룡댕 (@hodlererer) June 15, 2026

#엔믹스 #설윤 허리 통증이 심한데도 불구하고 무대를 꼭 하고 싶다고 본인이 요청했다는데 울면서 무대를 할 정도면 팬이나 본인을 위해서라도 쉬는게 맞지 않았을까..? #NMIXX pic.twitter.com/fk5DreRKMD — (@Ordinals_NFT) June 15, 2026

面对粉丝的担忧，薛仑隔天亲自透过Bubble向粉丝说明情况。她透露其实在总彩排时就已经觉得腰部不太舒服，当下贴了酸痛贴布、吃了止痛药就去睡，没想到隔天醒来状况不但没好转，反而「稍微更严重了」。后来她跟公司报备后，有去做了雷射治疗和其他处置，但医疗团队和经纪公司都建议她最好休息，她却坚持要上台：「因为我真的想站上舞台，哪怕一下下也好，如果真的痛到受不了，我再坐著表演。」



她还加码爆料治疗过程的小插曲，说自己趴著打针的时候，因为太痛、眼泪直接把诊疗床单浸湿了一大片，一边哭一边跟护理师道歉，还跟人家要卫生纸「把床单擦干净」，结果护理师反过来安慰她：「没关系啦，来这里的每个人都哭。」这段话让不少粉丝听了又心疼又好笑，直呼她真的是「最诚实的偶像」。

不过在一片心疼声浪中，也有不少网友持相反意见，狠酸：「身体都出状况了，为什么不直接休息？硬撑上台然后在粉丝面前哭，不是让大家更担心吗？」、「老实说，粉丝花钱进场是想看完整的表演，不是看偶像在台上痛到哭」、「如果伤势严重到会影响接下来的巡回，为什么公司不强制停工？」、「这种『忍痛上场』的新闻，到底是敬业还是另类卖惨？」甚至有人直言：「上台了就不要哭，哭完还要发文解释，真的没必要。」但也有粉丝缓颊：「她明明可以先休息却还是上场，就是不想让粉丝失望啊，看了好难过」、「薛仑本来就是责任感很重的人，她不是故意要哭的啦」。



NMIXX这次的「EPISODE 1: ZERO FRONTIER」世界巡演，是她们出道以来的第一次大型巡回，曼谷只是起点，接下来还有新加坡（20日）、台湾高雄（7月11、12日）、香港（7月25、26日）以及日本东京（8月8、9日）等亚洲5大城市、总共8场演出。薛仑的腰伤会不会影响后续行程，目前仍不明朗，但粉丝也喊话公司和本人，希望未来以身体为重，不要再硬撑了。

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