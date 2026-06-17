李棟旭真的回來了！Disney+《殺人者的購物中心2》7月公開，鄭進灣假死之謎能否揭開？金慧峻蛻變新任代表迎戰巴比倫

鄭進灣！鄭進灣！鄭進灣！終於要回來了！Disney+《殺人者的購物中心2》將在7月公開，大家準備好迎接鄭進灣與鄭智安了嗎？

第二季延續第一季劇情，講述完成艱難「交接任務」後，正式成為神秘殺手購物中心「Murthe Help」新任代表的鄭智安（金慧峻 飾），與死而復生的鄭進灣（李棟旭 飾）攜手展開反擊，共同對抗全球勢力「巴比倫」的故事。

公開的預告海報以「交接已經結束」為強烈標語，鄭進灣與鄭智安直視鏡頭的銳利眼神瞬間吸引目光。尤其第一季中為守護叔叔留下的購物中心、努力求生的鄭智安，如今已經迎來巨大轉變。臉上的傷痕與手中的槍，不僅象徵她一路經歷的危機與戰鬥，也預告這一次的鄭智安將不再只是被追殺的那個人，而是正式踏入殺手世界，準備與敵人正面交鋒。



預告片中，巴比倫勢力為了引出鄭進灣，將鄭智安當作誘餌；曾與真萬有深仇的貝爾（趙漢善 飾）也再次登場，讓緊張氣氛瞬間升溫。鄭進灣冷靜說出：「在戰場上，隨時都有可能失去一隻手。到了那個時候，不是想著找回斷掉的手，而是要先守護剩下的那一隻。」而鄭智安則堅定回應：「我現在……已經不害怕死亡了。」從第一季中只能逃跑求生，到第二季選擇迎面戰鬥，鄭智安的巨大成長也讓粉絲更加期待她全新的面貌。



《殺人者的購物中心》第一季於2024年公開後，憑藉獨特的動作風格、緊湊劇情與魅力十足的角色，在亞洲觀眾間掀起熱潮，也成為 Disney+ 韓國原創作品中備受關注的作品之一。最後一集中，貝爾完全沒有登場、把信（金民 飾）和蘇敏惠（金海娜 飾）也不知去向、鄭進灣是怎麼假死的等都沒有解開，因此不少觀眾都在敲碗第二季。



去年4月 Disney+ 正式宣布製作第二季，除了李棟旭、金慧峻、趙漢善、金海娜、李泰英、金民等原班人馬回歸外，玄理、岡田將生、鄭允荷等新角色也將加入巴比倫勢力，讓故事規模與世界觀進一步擴張。導演李權也透露，第二季有機會補完第一季留下的伏筆與疑問。睽違兩年，鄭進灣與鄭智安終於回歸，也讓不少劇迷早已迫不及待迎接這場全面升級的反擊之戰。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞