朴志訓《菜鳥伙房兵》收視7.6%亮眼收官！大結局驚現姜成宰「新任務」彩蛋，劇迷瘋狂敲碗第二季

這部真的好精彩！一路陪著姜成宰成長，看著他從青澀新兵一步步成為可靠的伙房兵，真的讓人又感動又不捨。大結局看完完全不想跟江臨哨所說再見啊！

《菜鳥伙房兵》改編自同名網路漫畫，講述一名用菜刀代替槍、用圍裙代替彈藥帶的伙房兵，踏上改變人生的旅程，最終成為傳奇的軍事喜劇。最終回全國收視率達7.6%，較前一集再度上升，雖未超越第5集創下的最高收視7.9%，仍以亮眼成績收官，為這部作品畫下圓滿句點。



16日播出的最終回中，姜成宰（朴志訓 飾）因未能守住江臨哨所，導致一路陪伴他的「廚師狀態欄」消失，並在失去能力加持的情況下，迎來師團長盃軍隊伙食料理大賽最終1對1決勝戰。面對最大的危機，他沒有選擇退縮，而是相信自己的味覺、雙手累積的經驗，以及父親曾給予的教導，重新找回屬於自己的力量，並以「家常菜」為主題完成一道充滿心意的料理。



最終，姜成宰的真誠打動評審，三位長官品嚐後甚至感動落淚，讓他成功逆轉獲勝。不僅守住江臨哨所，也再次證明自己即使沒有特殊能力，依然能靠努力成為真正的伙房兵。看著他從初入軍隊時青澀又笨拙的新兵，一步步成長為能獨當一面的伙房兵，讓許多觀眾也跟著感受到滿滿感動。

更讓劇迷驚喜的是，結局最後姜成宰竟再次收到全新任務：「傳奇的開始，請成為在幹部餐廳受到認可的伙房兵吧！是否要開始進行？」這個充滿期待感的彩蛋，也彷彿暗示姜成宰的故事仍未真正結束，讓不少劇迷看完後紛紛敲碗第二季，留言表示：「好想看第二季啊」、「很溫馨的結尾，希望會有第二季」、「這部真的好好看」、「集數太少了啦」等，滿滿都是對作品的不捨與期待。



而朴志訓也透過《菜鳥伙房兵》展現出截然不同的魅力，將姜成宰從青澀的新兵到可靠伙房兵的成長過程細膩呈現。無論是面對危機時的堅定眼神，還是角色逐漸成熟的情感變化，都讓觀眾留下深刻印象，也讓許多粉絲更加期待朴志訓未來帶來更多精彩作品。



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