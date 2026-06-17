李栋旭真的回来了！Disney+《杀人者的购物中心2》7月公开，郑进湾假死之谜能否揭开？金慧峻蜕变新任代表迎战巴比伦

郑进湾！郑进湾！郑进湾！终於要回来了！Disney+《杀人者的购物中心2》将在7月公开，大家准备好迎接郑进湾与郑智安了吗？

第二季延续第一季剧情，讲述完成艰难「交接任务」后，正式成为神秘杀手购物中心「Murthe Help」新任代表的郑智安（金慧峻 饰），与死而复生的郑进湾（李栋旭 饰）携手展开反击，共同对抗全球势力「巴比伦」的故事。

公开的预告海报以「交接已经结束」为强烈标语，郑进湾与郑智安直视镜头的锐利眼神瞬间吸引目光。尤其第一季中为守护叔叔留下的购物中心、努力求生的郑智安，如今已经迎来巨大转变。脸上的伤痕与手中的枪，不仅象徵她一路经历的危机与战斗，也预告这一次的郑智安将不再只是被追杀的那个人，而是正式踏入杀手世界，准备与敌人正面交锋。



预告片中，巴比伦势力为了引出郑进湾，将郑智安当作诱饵；曾与真万有深仇的贝尔（赵汉善 饰）也再次登场，让紧张气氛瞬间升温。郑进湾冷静说出：「在战场上，随时都有可能失去一只手。到了那个时候，不是想著找回断掉的手，而是要先守护剩下的那一只。」而郑智安则坚定回应：「我现在……已经不害怕死亡了。」从第一季中只能逃跑求生，到第二季选择迎面战斗，郑智安的巨大成长也让粉丝更加期待她全新的面貌。



《杀人者的购物中心》第一季於2024年公开后，凭藉独特的动作风格、紧凑剧情与魅力十足的角色，在亚洲观众间掀起热潮，也成为 Disney+ 韩国原创作品中备受关注的作品之一。最后一集中，贝尔完全没有登场、把信（金民 饰）和苏敏惠（金海娜 饰）也不知去向、郑进湾是怎么假死的等都没有解开，因此不少观众都在敲碗第二季。



去年4月 Disney+ 正式宣布制作第二季，除了李栋旭、金慧峻、赵汉善、金海娜、李泰英、金民等原班人马回归外，玄理、冈田将生、郑允荷等新角色也将加入巴比伦势力，让故事规模与世界观进一步扩张。导演李权也透露，第二季有机会补完第一季留下的伏笔与疑问。睽违两年，郑进湾与郑智安终於回归，也让不少剧迷早已迫不及待迎接这场全面升级的反击之战。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻