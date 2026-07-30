《殺人者的購物中心2》金慧峻痛失夥伴哭到崩潰！爆發性演技震撼觀眾　點燃復仇怒火

演員金慧峻在Disney+原創影集《殺人者的購物中心2》中，將失去重要之人的悲傷與憤怒徹底爆發，預告角色即將迎來強勢覺醒。

《殺人者的購物中心2》於29日公開第3、4集中，描寫鄭進灣（李棟旭 飾）的姪女鄭智安（金慧峻 飾）離開漁村後，迎向殘酷悲劇的過程。（談及劇情）

智安察覺于珍（劉鉉洙 飾）的可疑行動，又在船上發現槍枝以及線上購物中心「Murder Help」App，因此提高警戒。然而，誤會解開後，兩人開始彼此依靠、逐漸敞開心房。但平靜並未持續太久，覬覦智安懸賞金的勢力，以及「巴比倫」組織突襲漁村，使她再度陷入生死危機。



在于珍的協助下，智安試圖逃離險境，但于珍最終仍不幸喪命。智安抱著于珍的遺體痛哭失聲，內心的愧疚與憤怒瞬間全面爆發。金慧峻以更加深刻細膩的情感演技，真實詮釋智安崩潰絕望的心境，大幅提升觀眾的投入感。

于珍之死讓智安燃起強烈的復仇決心，她也將以「Murder Help」新任代表的身分展開反擊。更加堅強的智安將如何展開求生之路、迎來真正的覺醒，也讓《殺人者的購物中心2》後續發展備受期待。該劇每週三下午16:00在Disney+上線，一次更新兩集。



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