Disney+《殺人者的購物中心2 》金慧埈「4分鐘槍戰」登熱搜！網友暴動：第二季真的更好看

由男神李棟旭與青龍獎最佳新人女演員金慧埈主演的《殺人者的購物中心2 》開播之後話題滿滿，首兩集高科技對決更是看得眼睛都捨不得眨！如今劇情開始進入高潮，金慧埈苦練已久的槍法也強勢登場！加上才到第四集劇情就大幅推進，也讓網友直呼「很少沒有第二季比第一季好看的劇 」、「第二季看了更爽 ！」

4分鐘槍戰

被《紐約時報》評選為全球最佳影集之一的《殺人者的購物中心》在第一季播出後，每位劇迷都對於劇中的無人載具設備看得目不轉睛，彷彿走入一場充滿未來感的高科技戰場。而在第二季中，同樣也是華麗的軍事設備一字排開，李棟旭飾演的鄭進灣打戲更是看好看滿，帥氣指數破表！

不過姪女鄭智安（金慧埈飾）也不是省油的燈，她遭巴比倫組織鎖定後，立刻開始一場攸關生死的亡命追逐，她在樹叢中要躲避四面八方的攻擊，更必須在槍林彈雨中設法殺出重圍。不過在叔叔鄭進灣（李棟旭飾演）的「薰陶下」鄭智安的槍法意外亮眼！她三兩下就解決掉巴比倫成員，更一槍打飛巴比倫成員Q（玄理飾演）。短短4分鐘的精彩槍戰，差點讓劇迷緊張到忘了呼吸，也成功掀起討論度。



兩大咖生死未卜

在前面集數中，昔日巴比倫上司李勇韓（安吉強飾演）遭新任的巴比倫成員J（岡田將生飾演）火速解決已經夠震驚，不過在最新集數中，竟然又有大咖生死未卜，真的讓人不敢相信！

為了活抓鄭進灣，巴比倫一行人闖進鄭進灣的基地，沒想到J與貝爾（趙漢善飾演）在執行任務中發生爭執，正當J準備繼續開罵時，貝爾跟J竟然打了起來，這個畫面不只嚇壞他的情人，巴比倫上司草薙仁（鄭潤廈飾演），也讓劇迷看傻了眼，最終J到底有沒有活下來，只能請劇迷親自確認⋯

另一方面，貝爾終於抓到鄭進灣，果然兩人一見面，就是只有一人能活著。最終鄭進灣順利撂倒貝爾，對他恨之入骨的鄭進灣等都不等貝爾把話說完，就直接連開多槍。雙方上季的恩怨，也在第四集正式爆發！如此快速的發展，也讓人不免直呼第二部精彩指數比第一部多更多，而且按照韓劇規律真是太反常！





叔姪各自的感情線

相較於第一季，第二季加入更多感情線。早在前兩集便登場的Q，在一次解救人質任務中，因緣際會遇見鄭進灣，當時鄭進灣還救下她的弟弟J，兩人因此互有好感。沒想到多年後命運再次將兩人牽引在一起，鄭進灣卻成了她要追緝的對象。

另一方面，鄭智安知道了漁村男孩于珍（劉鉉洙飾演）的秘密後，逐漸打開心房，兩人也經歷了一段歲月靜好的甜蜜日常。然而好景不長，鄭智安被巴比倫追殺到走投無路，連帶愛人也賠上了性命。鄭智安看著斷氣的于珍崩潰大哭，嘴裡再度大喊叔叔的名字三次，果然鄭進灣再次現身，搭著直升機前來救最愛的姪女。



誰是最狠反派？

最新兩集中，幾乎都圍繞在新的巴比倫團隊身上，而網友點名最狠反派，莫過於新任長官草薙仁！她在看到J的遭遇後，儘管眼眶泛淚，但她下一秒就想到要把這個責任嫁禍給鄭進灣，讓Q對鄭進灣恨之入骨，也因此更好執行任務。

最終Q與鄭進灣是否會兵戎相見？草薙仁又會如何左右兩人的命運？還是會有新的更強反派出現？請繼續鎖定Disney+原創劇《殺人者的購物中心2》！



如果你以為Disney+只有《殺人者的購物中心2》就太可惜了！下半年還有多部現象級韓劇接力登場，首先由南宮珉、金大明、李雪主演的《婚姻之後》，開播後聲勢一路看漲，原本看似甜蜜的婚姻故事，實際上卻是一部犯罪懸疑片，不斷反轉的劇情讓觀眾越看越上癮。

緊接著8月7日《財閥X刑警2》將正式登場，安普賢再度化身靠「鈔能力」辦案的財閥刑警，全新加入的鄭恩彩則與他一碰面便火藥味十足，兩人將擦出什麼樣的火花，成為新一季最大看點之一。此外，由玄彬、鄭雨盛、禹棹奐主演的《韓國製造2》也將於9月推出，以權力與利益交鋒為主軸，勢必再掀追劇熱潮。

至於改編自超人氣網路小說的《再婚皇后》同樣未演先轟動，由申敏兒、李鍾碩、朱智勛、李世榮攜手主演，四位實力派演員將上演一場難分難捨的四角戀。另一部備受矚目的《魅惑》則由秀智、金宣虎繼《Start-Up》後時隔6年再度合作，以「絕美吸血鬼」與「落魄畫家」的新鮮組合掀起熱烈討論，也讓不少劇迷相當期待。

Disney+ 原創劇《殺人者的購物中心2》每週三 下午16:00更新兩集

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