LE SSERAFIM前成員金佳覽正式簽約經紀公司！以演員身分重新出發　公司力讚潛力無限

【官方】人氣女團 LE SSERAFIM 前成員金佳覽，已與新經紀公司 Management Koo 簽訂專屬合約，最新動向引發關注。

昨天，Management Koo 透過官方聲明表示：「我們一直持續關注演員金佳覽的 YouTube 活動，對她作為演員所展現出的無限成長潛力與認真誠懇的態度留下深刻印象。」並表示：「她為了實現自己的夢想，每天不斷努力、持續進步的模樣，成為我們決定簽訂專屬合約最重要的契機。」



接著，經紀公司表示：「金佳覽為了提升演技，持續進行訓練與深入研究，即使在短時間內也展現出令人矚目的快速成長。」並補充說：「除了演技之外，她也持續投入時間學習英語與日語，以全球舞台為目標；同時還自學吉他演奏，是一位不斷挑戰新領域、持續學習的藝人。」

公司方面進一步表示：「她將一天大部分時間都投入在實現『成為演員』這個迫切夢想的準備與自我提升上，我們高度肯定她為了彌補自身不足而持續努力的態度。」並強調：「經過公司內部深入討論後，我們確信她未來擁有極大的潛力與無限的成長可能，因此決定簽訂專屬合約。」



經紀公司表示：「金佳覽獨有的勤奮、熱情，以及始終抱持學習與成長的態度，將成為她未來演藝活動中的重要資產。」並承諾：「未來將不遺餘力地提供全方位支援，幫助金佳覽透過多樣化作品展開更廣泛的活動，讓大眾看見她的實力。」

此外，金佳覽於2022年5月以 LE SSERAFIM 成員身分出道，但因校園霸凌爭議爆發，在出道約兩週後便中斷活動，最終退出團體。此次與金佳覽簽約的 Management Koo 旗下藝人包括演員 李枖原、河錫辰、徐志焄、柳仁秀、吳熙俊、權赫...等人。

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